Проблему подняли в региональной палате предпринимателей Костанайской области. 27 января там заседал Комитет по вопросам сферы услуг, активно обсуждали развитие туризма. Один из актуальных вопросов поставила исполнительный директор Центра образования и туризма Best.kz Ульяна ГУЛЯЕВА. Он касался функционирования в Костанае аэропорта, имеющего статус международного.

Фото из архива "НГ"

- Мы занимаемся как внутренним туризмом, так и выездным, - сказала она, - и для всех тех, кто работает в сфере выездного туризма, очень актуальной проблемой является состояние нашего аэропорта. Оно просто ужасно. От нас вылетают не только жители нашей области, казахстанцы, но и граждане РФ как минимум в Египет, Таиланд. Я почему на это обращаю внимание? Когда задерживаются рейсы, наши могут ждать дома, у знакомых, а иностранцы, порой с детьми, ожидают в аэропорту, где холодно, комната матери и ребенка превращена в подобие курилки. Посадочных мест в зале не хватает. Есть и другие моменты именно в сфере сервиса. Туристы летят в теплые страны отдыхать, при возвращении выходят из самолета легко одетые. И в таком виде им приходится пешком по летному полю идти до здания аэровокзала, куда к тому же их сразу не пускают, люди стоят в очереди на улице.

По словам Гуляевой, самые неравнодушные представители турфирм обращались по этому поводу во многие инстанции, госорганы. Ответ после движения обращений по кабинетам, как правило, один: «Это не наша компетенция».

- Только одна служба отреагировала на наши вопросы - департамент санэпидконтроля, - отметила Гуляева, - мы к ним обращались по поводу низкой температуры в здании аэровокзала. Санитарные врачи собрали нас вместе с представителями аэропорта за круглым столом. Вроде бы аэропорт пообещал все решить, но это было месяц назад. Воз и ныне там. Нам еще сказали, что аэровокзал работает до сих пор без подписанного акта ввода в эксплуатацию. Как так? Это же въездные ворота области.

Предприниматели не могут понять, как и чем можно воздействовать на руководство аэропорта. Готовы по этому поводу записаться на личный прием к акиму области.