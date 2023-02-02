Без субсидий нет маршрута - Автобус № 118 перестал обслуживать три поселка в Костанайском районе
Андрей СКИБА
Пригородный маршрут № 118 (ТОО «ТТС») с 1 июня 2022 года курсировал из Костаная в п. Владимировка, заезжая по пути в Тобыл, Молокановку и Нечаевку. Цена проезда от Костаная до Нечаевки - 220 тенге, до Владимировки - 280 тенге. 1 января в автобусах появилось объявление, что вместо четырех рейсов в день будет два. А 18 января сообщили, что автобус уйдет с маршрута, но на линию он выходил до 28 января.
- Водители объясняли нам - это связано с тем, что маршрут в акимате Костаная не признали социально значимым, а работать себе в убыток перевозчик не хочет, у него уже 700-800 тысяч тенге в месяц убытка было, - рассказала «НГ» жительница с. Нечаевка Галина БЕРЗЕНШ. - Я считаю, что зря маршрут убрали, он себя оправдывал - ехал в Костанай почти полный, да и назад людей было не меньше. На этом маршруте много детей и молодежи ехали на учебу утром, а назад им нужно добираться как-то и приходится выходить на трассу. Во-первых, холодно. Во-вторых, никогда не знаешь, с кем поедешь, мы переживаем. А мы едем в больницу в Тобыл на попутках. Мы не богатые, чтобы на такси ездить!
В 2013-2014 годах пассажиров во Владимировку возил ИП Топоров, но в 2020 году он отказался это делать - нерентабельно.
- Еще в мае прошлого года отдел ЖКХ разыгрывал тендер на пассажирские перевозки в Костанайском районе, выиграли я и ИП Топоров, - рассказал «НГ» директор ТОО «ТТС» Николай КУШНЕРОВ. - Мы должны были выходить на линию в течение недели, после чего акимат планировал тарифную комиссию, на которой провели бы расчет и сказали - признают ли наши маршруты социально значимыми или нет. Если бы признали, то нам выделялись бы субсидии из бюджета. Но комиссию перенесли и мы теперь должны были отработать за свои средства уже 3 месяца. После этого опять никакой тарифной комиссии не было, отдел ЖКХ вновь ничего не делал! И так почти год. У меня убытки уже на 10 млн тенге, у ИП Топоров, насколько мне известно, на 20 млн. Вывод только один - акимат не хочет выплачивать нам субсидии!
- О ситуации нам известно, - прокомментировал заведующий сектором отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. - Сейчас перевозчик предоставил нам свои расчеты. В феврале тарифная комиссия проверит их на достоверность и будет решено - признать маршрут социально значимым или нет. Сделать это сразу мы не можем, так как не знаем рентабельность маршрута, перевозчик сначала должен его обкатать.
В местных СМИ писали, что такая обкатка проходит в течение трех месяцев, потом еще столько же перевозчику необходимо собирать документы, чтобы маршрут признали социально значимым. Как утверждает Бейсенов, задержка вызвана тем, что перевозчики не предоставляли полный пакет документов.
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