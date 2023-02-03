Жильцы домов №№ 2 и 3 в 85-м квартале микрорайона Кунай заселились в октябре 2022 года. Они пользуются электротехникой, при этом еще ни разу не оплатили услуги электроснабжения. Вместо них платит подрядчик - ТОО "Актобе-Саулет". И это нельзя назвать актом доброй воли застройщика.





Де-юре границы эксплуатационной ответственности в этих домах до сих пор не определены. В отделе строительства акимата Костаная объяснили, жильцы еще не зарегистрировали форму управления в своих домах из-за отсутствия кворума.

Получается, дома сдали, а собственников квартир в них нет?





Дома строили по госпрограмме. В указанные дома заселили тех, кто ожидал жилье в микрорайоне Аэропорт, но из-за задержек в строительстве им предложили вариант в микрорайоне Кунай.

Заместитель акима Костаная Руслан КАТПАЕВ уточнил, после создания ОСИ в этих домах ситуация разрешится. ТОО "Актобе-Саулет" заключило договор с уполномоченной организацией по эксплуатации трансформационной подстанции, это необходимо для завершения строительства оставшихся многоэтажных домов. Работа по электроснабжению микрорайона Кунай еще продолжается.

- Частично не передаем, - отметил Катпаев.

Расходы на электроэнергию застройщик сможет возместить в судебном порядке, добавили в акимате.

Ситуацию прокомментировали в Союзе строителей Казахстана.



- Ничего такого страшного в этом не вижу. Такая ситуация встречается, особенно в тех домах, которые работают по госпрограммам, - пояснил председатель президиума Союза строителей Казахстана Талгат ЕРГАЛИЕВ. - Иногда документы не успевают за темпами строительства, иногда строительство не успевает по документам, задержка финансирования бывает. И люди живут. Единственное, здесь, конечно, невыгодно подрядчику, который несет коммунальные расходы за жильцов. А оплачивает же из расчета как юридическое лицо. В этом плане подрядчик несет убытки. Но это его риски, которые есть в предпринимательстве. Необходимо время. В идеале, конечно, должно быть по очередности, но не всегда так получается. Встречаются моменты, которые не предусмотришь.

Фото Сауле КУАНБЕК

