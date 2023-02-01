Видео задержания двух мужчин возле городской бани в Рудном прислал "НГ" очевидец. Сегодня, 1 февраля, ситуации прокомментировала пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В ведомстве сообщили, что 31 января, в 17.30, при патрулировании сотрудники полиции обратили внимание на двух мужчин, которые распивали спиртные напитки рядом с городской баней.

"Для пресечения факта грубого нарушения общественного порядка полицейские потребовали прекратить противоправные действия. При составлении административного протокола 40-летний нарушитель, ранее судимый за совершение угона автомашины, начал нецензурно выражаться в адрес полицейских и оказал сопротивление - нанес полицейскому удар головой в лицо. В результате сотрудник получил перелом лобной части головы", - говорится в сообщении.

Напарник вызвал подкрепление и скорую помощь. Патрульного полицейского доставили в больницу, где ему оказали первую помощь.



Жители Рудного задержаны. Второй нарушитель состоит на учете, как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. Медицинское освидетельствование показало среднюю степень алкогольного опьянения.



Управление полиции Рудного начало досудебное расследование по ст. 380 УК РК «Насильственные действия в отношении представителя власти». Сейчас обоих правонарушителей отпустили домой под обязательство о явке в полицию.

"Вместе с тем в рамках расследования одновременно будет дана правовая оценка законности действиям сотрудников полиции при задержании нарушителей общественного порядка", - отметили в пресс-службе.



В редакцию также обратился один из задержанных, который прислал видео с объяснением ситуации.