Мониторинговое агентство Ranking.kz заявило, что проблема закредитованности в Казахстане надуманна. Для 9 из 10 заемщиков сумма потребительского залога не превышает двух зарплат, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По данным агентства, такую информацию подтвердили в Первом кредитном бюро.

Вопросы и спекуляции о закредитованности населения в первую очередь традиционно вызывает сегмент потребительских беззалоговых займов. По данным ПКБ, портфель этих займов на 1 января текущего года составил 7,4 триллиона тенге, увеличившись за год на 28,3 процента, или на 1,6 триллиона тенге. Причем ПКБ приводит данные с учетом списанных за баланс кредитов банков и небанковских финансовых организаций, то есть речь обо всей кредитной массе в этом сегменте в принципе.

Аналитики увидели, что сразу 45 процентов общего портфеля кредитов (3,3 триллиона тенге) приходится лишь на 10 процентов заемщиков (700 тысяч человек). Размер суммы оставшейся задолженности у каждого из них превышает 2,5 миллиона тенге. Именно их портфель растет быстрее всего: за 2022 год суммарная задолженность этих 10 процентов заемщиков увеличилась почти в 1,5 раза (на 47 процентов).

В состав оставшихся 90 процентов заемщиков входят 6,3 миллиона человек, но на них приходится лишь 55 процентов портфеля (около 4,1 триллиона тенге). В 2022 году портфель займов в этом сегменте вырос лишь на 16,3 процента, что ниже темпов инфляции (20,3 процента).

Более того, на половину действующих заемщиков с наименьшей задолженностью до полумиллиона тенге, а это 3,5 миллиона человек, приходится лишь 10 процентов от общей задолженности, или около 740 миллиардов тенге. В 2022 году портфель этих заемщиков вырос и вовсе всего на 9 процентов. В этом сегменте средняя задолженность составляет 202 тысячи тенге, что практически превышает уровень годом ранее всего на 1 процент - было 200 тысяч.

Таким образом, основной рост портфеля займов обеспечивают 10 процентов заемщиков с самыми большими кредитами, на которых приходится почти половина кредитной массы в стране. Эти люди явно не относятся к бедным и тем более социально уязвимым слоям населения: учитывая минимальный объем задолженности в 2,5 миллиона тенге на заемщика, средний - 4,6 миллиона тенге, а максимальный в сегменте - 3,5 миллиарда тенге, речь идет о состоятельных клиентах, пользующихся особой лояльностью банков и прочих кредитных институтов. Едва ли стоит беспокоиться об уровне закредитованности в этом сегменте заемщиков.

Фактически цифры говорят о том, что из-за 700 тысяч заемщиков, получивших займы на большие суммы, темпы прироста которых в 3 раза выше, чем у всех остальных, сегодня делаются неправильные выводы по всему портфелю. Нагрузка на казахстанцев при учете всего портфеля возрастает в два раза, так как на эти 700 тысяч должников приходится почти половина всей задолженности, а это в корне меняет реальную картину.

При рассмотрении соотношения займов с заработками становится еще заметнее, что долговая нагрузка на казахстанцев не только не выросла, но и, напротив, ощутимо сократилась. Для 10 процентов заемщиков с максимальным объемом займов задолженность в среднемесячных заработных платах составила 15,3 месячного показателя, против 18,3 зарплаты годом ранее.

Если же говорить о 90 процентах заемщиков, то есть об основной массе, то здесь средний кредит перекрывается всего двумя зарплатами, против 2,3 годом ранее. Более того, для 50 процентов заемщиков сумма займа перекрывается полностью менее чем одной зарплатой, а точнее 0,7 зарплаты, против 0,8 год назад.

Согласно данным ПКБ, заемщики в Казахстане преимущественно закрывают кредиты досрочно. Это говорит о том, что никакой излишней кредитной нагрузки на человека нет и казахстанцы свободно справляются с обслуживанием своих займов, говорят аналитики агентства.

В агентстве пояснили, что в 2022 году выдали кредитов на общую сумму 6,7 триллиона тенге, это на 16,8 процента больше, чем годом ранее. Однако средний чек займа стал меньше почти на 22 процента: 246 тысяч тенге против 314 тысяч годом ранее. При этом у 90 процентов заемщиков средний размер выданного кредита снизился со 178 тысяч в январе до 171 тысячи тенге в декабре 2022 года.