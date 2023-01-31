Руководитель отдела ЖКХ Костаная Данияр САБИТОВ сегодня, 31 января, подводил итоги своей работы на аппаратном совещании в городском акимате.

Бюджет отдела за 2022 год составил 18,7 млрд тенге. На эти деньги ремонтировали и содержали дороги, строили детские площадки, благоустраивали парки и скверы, компенсировали затраты перевозчиков. В 2023 году на эти же цели планируют потратить более 24 млрд тенге.

Сабитов большую часть отчета посвятил не уже выполненным поручениям, а планам. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал инициативы отдела ЖКХ.

- В следующем году доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии должна достигнуть 99%, - заявил Сабитов. - В связи с предстоящим форумом между Казахстаном и Россией в Костанае планируется средний ремонт 6 км проспекта Абая. Уже заключен договор с ТОО "АБЗ плюс" на сумму 1,5 млрд тенге. Средним ремонтом планируется охватить 57 улиц на сумму 3,4 млрд тенге, обустроить 45 дворов на сумму 1 млрд тенге.

Отдел ЖКХ также разрабатывает ПСД на реконструкцию подъездной дороги в микрорайон Аэропорт из северо-западной части города, а также на реконструкцию пр. Назарбаева от ул. Промышленной до транспортной развязки, чтобы "связать два быстро развивающихся района города".

Изменения коснутся и работ по очистке улиц города от снега зимой и от пыли и мусора летом. Сейчас город делят на восемь частей пять организаций. Общая сумма договоров - 4,8 млрд тенге. В акимате проанализировали прошлогодний опыт и решили сократить количество зон с восьми до пяти, чтобы не возникало проблем с поиском подрядчиков.

- Важнейший фактор развития города - установка новых детских и спортивных площадок, - отметил Сабитов. - Всего нужно обустроить 474 двора, из них 264 уже обустроены за последние 4 года. В прошлом году обустроили 34 площадки на сумму 252 млн тенге. Ещё 46,6 млн тенге потратили на ремонт площадок.

Разбавить детские и спортивные площадки планируют строительством площадок для стритбола. На каждую потребуется 7,2 млн тенге.

Марат Жундубаев вновь подчеркнул - преимущество отдадут тем дворам, где ответственность за содержание площадок будут брать на себя ОСИ и ПТ.

- Когда мы ставим новые детские площадки, нужно обеспечить их видеонаблюдением, - сказал аким. - Все передать, сделать под ключ, чтобы одним из критериев было согласие жителей отвечать за их содержание. Иначе смысла нет.

177,7 млн тенге выделили в 2022 году на содержание парков в Костанае. В этом году на это выделят 387,5 млн тенге. Подрядчиков ищут не только на обслуживание, но и на установку новой системы полива в парке 25-летия Независимости на ул. Гашека. Власти также анонсировали, что по поручению акима области хотят построить и благоустроить еще несколько парков и скверов. С локацией и количеством пока не определились.

- В 2022 году был заключен договор на посадку цветов и уход за ними на 55,9 млн тенге, - рассказал руководитель отдела ЖКХ. - По итогам работ подрядчик не обеспечил высадку цветов и по решению суда внесен в реестр недобросовестных участников госзакупок. В этом году выделено на эти же цели 151,7 млн тенге. Конкурс на выполнение работ еще ведется.

Руководитель отдела госактивов и закупок акимата Костаная Алия СЕГИЗБАЕВА добавила, что городские власти направили в министерство финансов письмо с просьбой разрешить искать подрядчиков на высадку цветов только среди костанайских фирм. Министерство предложение поддержало.

Марат Жундубаев подчеркнул, что в этом году должны высадить почти миллион цветов - в 2 раза больше чем в 2022-м.

- Единственное - вам (отделу ЖКХ - "НГ") нужно взять на аутсорсинг или к себе в штат, но лучше на аутсорсинг, агронома, который бы завтра проверял объёмы по посадке и состоянию цветов. - поручил Жундубаев. И добавил: - Мы будем продолжать высаживать многолетние цветы.

Фото Георгия ГОВОРОВА