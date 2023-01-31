Тема участившихся коммунальных аварий была затронута 30 января на совещании по итогам социально-экономического развития региона. Аким области Кумар АКСАКАЛОВ поручил руководителям городов и районов до 1 июня обеспечить проведение полного технического обследования сетей.

Авария на теплосетях по ул. Ленина в Рудном. 20 января 2023 года /Фото из архива "НГ"

Речь шла прежде всего о тепло- и водоснабжении. Аким области отметил, что значительно выросло количество крупных аварий. По его словам, в прошлом отопительном сезоне случилась одна крупная авария на теплосетях в Костанае. В этом сезоне, который еще далеко не завершен, уже произошло 5 аварий в Рудном, одна в Аркалыке и одна в Боровском.

С водоснабжением ситуацию благополучной тоже не назовешь: за 2022 год было зафиксировано 1 263 аварии, почти половина из них - в Рудном, 308 - в Аркалыке, 210 - в Костанае. В наступившем году порывы тоже случаются постоянно.

- В целях предотвращения аварийных ситуаций поручаю акимам до 1 июня обеспечить проведение технического обследования всех сетей. К сожалению, оно раньше не проводилось. Мы даже не знаем, что у нас там внизу, - сказал Аксакалов. - Провести обследование должны компетентные организации, которые обладают кадрами и техническими возможностями для того, чтобы дать полную картину. А то мы увидим фонтан воды и только там начинаем работать, все время в режиме аварий. Необходимо определить наиболее уязвимые участки сетей и запланировать мероприятия по ремонту. На участки, где требуется реконструкция сетей, в срочном порядке разработать ПСД. Средства будут выделены на ближайшей сессии. На все виды ремонтов необходимо разработать годовой и месячные графики работ.