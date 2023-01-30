Очередным соперником рудненского мини-футбольного клуба «Аят» в матчах 23 и 24 туров регулярного чемпионата Казахстана по футзалу стал дебютант национального первенства «Ордабасы».

Данил Карпюк отличился в обоих матчах с «Ордабасы» / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Именно шымкентский клуб сумел нанести первое в чемпионате поражение «Аяту», переиграв рудничан в прошедшем в октябре в Шымкенте первом очном двухматчевом противостоянии в 6-м туре со счетом 5:4, уступив накануне 2:5.

К январским матчам клуб из Рудного подошел, уверенно занимая второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 22 проведенных матчах. «Ордабасы» располагался на седьмом месте с 24 очками.

Первый поединок на «Аят арене» начался с двух быстрых голов в исполнении хозяев площадки. На 2-й минуте отличился Азат Валиулин, а через минуту - Данил Карпюк. В середине первого тайма гол на свой счет записал Абдирасул Абдуманапулы, после чего с интервалом в две минуты бразилец Роша Батиста Леандриньо и игрок сборной Армении бразильского происхождения Лукас Розенски довели счет до 5:0, который сохранился до перерыва.

В середине второго тайма Жасканат Турганбек забил первый мяч в ворота хозяев, но вскоре еще один бразильский легионер «Аята» Луан Марсело увеличил преимущество рудненского клуба. А на 38-й минуте команды обменялись голами - в составе рудничан это сделал лучший бомбардир клуба Ринат Турегазин, а у «Ордабасы» - Канат Лес. Финальная сирена зафиксировала уверенную победу рудничан - 7:2 (5:0).

К атакам «Аята» уверенно подключался голкипер команды Леонардо Гомес Лео Да Сильва / Фото vk.com/mfc_ayat_official

В первом тайме повторного поединка мячи также влетали только в ворота одного клуба. И вновь это был «Ордабасы». Вначале дубль оформил Луан Марсело, а перед перерывом счет до разгромного довел его соотечественник Корилано Леандерсон - 3:0.

Гости ответили вновь в середине второго тайма. Но на этот раз до гола защитника «Ордабасы» Бауыржана Кукумбаева в ворота шымкентского клуба влетели еще четыре мяча, авторами которых стали Абдуманапулы, Валиулин, оформивший хет-трик Марсело и Розенски. До конца матча хозяева отличились еще дважды, но на гол Карпюка ответил Лес, а после второго гола Валиулина горечь поражения слегка подсластил Берик Исмаилов - 9:3 (3:0).

В четырех других противостояниях туров аутсайдер чемпионата «Жетысу» в Талдыкоргане дважды уступил лидеру «Кайрату» - 0:5 и 1:5, в Актобе «Рахмет» поделил очки с преследующим его «Байтереком» - 4:3 и 3:5, в западно-казахстанском дерби между «Атырау» и идущим третьим «Актобе» гости сумели-таки набрать одно очко - 3:0 и 1:1, а занимающий предпоследнее место «Каспий» был дважды разгромлен его соседом сверху по турнирной таблице столичным клубом «Астана» - 2:6 и 2:8.

С мячом лучший бомбардир «Аята» Ринат Турегазин / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Следующим соперником «Аята» станет «Кайрат», матчи с которым пройдут в Алматы 3 и 4 февраля.