По прогнозам синоптиков, во вторник, 31 января, на севере области ожидаются небольшой снег, низовая метель, на юге - туман. Костанай в зону снегопада и метели не попадает. В среду, 1 февраля, на всей территории области будет переменная облачность без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- Во вторник ночью будет 15-20, на юге области 25-30 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА, - Днём будет умеренно морозно: 7-12, на юге 15 градусов ниже нуля. В ночь на среду столбики термометров опустятся до отметок -18...-23°С, на юге -26°С. Днём термометры покажут -10...-15°С, на юге -18°С.

В областном центре показания термометров будут следующими. Во вторник: ночью -15...-18°С, днём -7...-9°С. В среду: ночью -18...-20°С, днём -10...-12°С

Ветер в ближайшие два дня будет юго-западным, скоростью 9-14 м/с во вторник и 5-10 м/с в среду.