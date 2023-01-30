27-28 января в шахматном клубе КРУ прошел открытый городской турнир ветеранов шашек. Турниры ветеранов знаменательны тем, что в них активно участвуют инвалиды, включая инвалидов по зрению. Последние регулярно тренируются в областной библиотеке им. Л. Н. Толстого, за что огромная благодарность ее руководству и тем сотрудникам, которые специально занимаются работой с инвалидами.

Людмила Тупицына - чемпионка мира по шашкам среди незрячих /Фото из архива "НГ"

Шашки требуют от участников состязаний серьезнейших физических и, соответственно, энергетических затрат, не говоря уже о нервном напряжении. Фактически по затрате сил такие турниры гораздо тяжелее шахматных. Прежде всего потому, что в шашках-64 играют микроматчи (две партии с переменой цветов), а в городских и областных турнирах, как правило, еще и по круговой системе. Таким образом, в минувшем турнире при регламенте 20 минут на партию каждому участнику из 13 участников нужно было сыграть более 20 партий за полтора дня. Это колоссальная нагрузка, особенно для незрячих, которые играют «только руками» и уже за это достойны восхищения. К тому же состав участников был очень серьезным. Почти все играли в республиканских состязаниях. Среди женщин Людмила Тупицына - чемпионка мира среди незрячих, а Софья Ершова - мастер спорта и неоднократный победитель и призер республиканских и международных соревнований. Достойным был и мужской состав.

Понятно, что большую роль в такого рода турнирах, кроме мастерства и выносливости, играет и удача.

Первое место, набрав 20,5 очков, занял Юрий Бондаренко, проигравший лишь одну партию Отарию Квиквинии, который, если бы не усталость, мог бы одолеть победителя и во второй, завершившейся вничью (при такой ситуации победа в микроматче у того, кто выиграл хотя бы одну партию из двух).

Юрий Бондаренко - победитель открытого городского турнира /Фото из архива "НГ"

Особо хотелось бы отметить Отария Квиквинию и Касыма Сатубалдина, которые с 17,5 очками разделили второе и третье место. Оба не только ветераны, но и инвалиды. Причем Отарий перенес сложную операцию на голове и при этом показывает на турнирах замечательные образцы мужества и мастрества. Интересную игру демонстрировал и старейший участник турнира Иван Козьма, - автор брошюр о шашках и уникальной для Казахстана фотолетописи, посвященной шашкам.

Среди женщин места распределились так. Первой стала Софья Ершова, второй - Людмила Тупицина, третьей - Амели Глазун. Здесь уместно добавить, что в шашках, как и в шахматах, женщины играют часто вместе с мужчинами, а зачет ведется раздельно.

Софья Ершова стала победительницей городского турнира среди женщин /Фото из архива "НГ"

В заключение хотелось бы отметить четкое судейство опытного Армана Каршаловича Какашева и напомнить, что для инвалидов шашки и шахматы - это и возможность обогатить жизнь новыми смыслами и впечатлениями, увлекательными поездками и встречами с самыми разными людьми.