После ухода из управления Зауре Байменовой ее обязанности исполняла Айман ИБРАЕВА. С 26 января, по распоряжению акима региона Кумара Аксакалова, Ибраеву официально назначили руководителем.

Айман Елемановна Ибраева окончила Костанайский педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы».

Имеет большой опыт работы в сфере образования. Трудовой путь начала учителем русского языка и литературы Владимировской школы Костанайского района в 1987 году, 15 лет работала учителем в школах области и города.

В 2002 году начала работу на государственной службе главным специалистом ГУ "Департамент образования Костанайской области".

В 2005 - 2011 гг. возглавляла отдел строительства, материально-технического обеспечения и административной работы Департамента образования Костанайской области.

С 2011 Айман Ибраева работала заместителем директора Департамента по защите прав детей по Костанайской области.

В период 2014-2019 гг. была руководителем отдела информационно-аналитической работы управления образования.

В апреле 2019 года возглавила отдел образования акимата г.Костаная.

С сентября 2020 года - заместитель руководителя ГУ «Управление образования акимата Костанайской области».