Причем ценник на лук по сравнению с прошлой неделей больше вырос в супермаркете, чем в магазине у дома, но по факту в крупной торговой точке лук можно купить дешевле, сообщает корреспондент inbusiness.kz.

Супермаркет: изменение по пяти позициям

Среди подорожавших товаров здесь репчатый лук, свекла и куриное яйцо. И если лук с начала января и до этой недели можно было купить по стоимости 209 тенге, сейчас он прибавил сразу 46 тенге. Теперь килограмм овоща продают по 255 тенге. Свекла начала постепенно прибавлять в цене с середины месяца: 13 января – 155 тенге, 20 января уже 169, а 27-го – 185 тенге за кило. Что касается подорожания яиц, то выросла цена только на большой лоток из 30 штук, причем сразу на 60 тенге. Сейчас их предлагают купить по 1465 тенге. А цена десятка так же варьируется, как и неделю назад, от 549 до 565 тенге в зависимости от производителя. Также дешевле товар от птицефабрики соседней области, чем от местного производителя.

В то же время на 4 тенге уменьшились ценники на развесные макароны из стабфонда и морковь. Первый продукт теперь продают по 295 тенге, а овощ – по 105 тенге. Остальные шесть товаров из 11 отслеживаемых наименований сохранили прежние цены. Самым стабильным продуктом остается картофель, произведенный костанайскими овощеводами, килограмм развесного овоща можно приобрести по стоимости от 153 тенге уже девять недель. А шесть недель гречневая крупа на развес по 459 тенге. Практически весь январь не меняется ценник на литр подсолнечного масла от 953 тенге. Три недели сахар на полках лежит по 410 тенге, капуста – по 105, развесной рис – по 465 тенге за килограмм.

Магазин у дома: в плюсе только двое

И если на прошлой неделе здесь были как подорожавшие, так и подешевевшие продукты, то на этой только прибавившие в цене. Так же как и в супермаркете, выросла стоимость репчатого лука и свеклы. И если лук прибавил 40 тенге и его предлагают уже по 325 тенге, то за кило свеклы надо будет заплатить на 35 тенге больше, чем на прошлой неделе, ровно 200 тенге.

Остальные девять товаров продают по старой цене. В списке лидеров по стабильности уже 11 недель на первых позициях удерживаются подсолнечное масло, литр которого стоит от 1000 тенге, и картофель по 170 тенге. Потом идет рис на развес, он третью неделю продается по 570 тенге. Остальным пяти товарам удается сохранять неизменную цену только вторую неделю. Это подешевевшая в середине месяца развесная гречка по 505 тенге, макароны – по 450, морковь – по 155, капуста – по 175, десяток яиц – по 605 и килограмм сахара по 520 тенге.

Фото Татьяны Деревянко