При этом и у ЕНПФ, и у управляющих компаний сложилась отрицательная реальная доходность по итогам года, передает Informburo.kz.

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Самый высокий показатель доходности среди частных компаний, управляющих пенсионными активами, в 2022 году составил 4,19%, сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Управляющие компании за год достигли следующих показателей доходности по пенсионным активам:

АО "Halyk Global Markets" – 4,19%;

АО "Сентрас Секьюритиз" – 4,12%;

АО "Jusan Invest" – 3,25%;

АО "BCC Invest" – 2,75%.

С ноября 2022 года на рынке появился пятый управляющий инвестиционным портфелем – АО "ДО Народного банка Казахстана Halyk Finance". Доходность пенсионных активов, переданных этой компании, с начала деятельности составила 0,13%.

Доходность пенсионных активов в ЕНПФ по итогам 2022 года составила 6,55% при инфляции 20,3%. Таким образом, и у ЕНПФ, и у управляющих компаний сложилась отрицательная реальная доходность по пенсионным активам по итогам года.

Общая сумма пенсионных накоплений, находящаяся под управлением инвесткомпаний, составляет 9,36 млрд тенге. Из них 4,19 млрд тенге приходится на долю АО "Jusan Invest".

При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов. Минимальный уровень доходности рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующих на рынке.