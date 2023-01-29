Первым финальным матчем на первом из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема» - Открытом чемпионате Австралии - стал поединок женского одиночного разряда.

Елена Рыбакина на приеме подачи во время финального матча / Фото championat.com

В нет встретились первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимавшая 25-е место в рейтинге WTA, и теннисистка из Беларуси Арина Соболенко, которая находилась в рейтинге WTA на пятом месте. На турнире в Мельбурне теннисистки были посеяны соответственно под 22-й и 5-м номерами.

До этого финала Рыбакина и Соболенко сыграли между собой три официальных матча, и все три продлились три сета, и во всех трех победу одержала белорусская спортсменка.

Обе теннисистки впервые вышли в финал Australian Open. Но для 23-летней Рыбакиной этот финал стал вторым на турнирах «Большого шлема» - в 2022 году она победила на «Уимблдоне», выиграв в решающем матче у Онс Жабер из Туниса. А 24-летняя Соболенко вообще впервые прошла полуфинал мэйджора, ранее трижды проиграв в матчах за выход в финал на «Уимблдоне» в 2021 году и на Открытом чемпионате США в 2021 и 2022 годах.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина впервые сыграла в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису / Фото ktf.kz

На пути к финалу в Мельбурне Рыбакина установила уникальное достижение, став первой за 22 года теннисисткой, победившей в рамках одного розыгрыша Открытого чемпионата Австралии сразу трех чемпионок турниров «Большого шлема».

В 1/8 финала она выиграла у победительницы «Ролан Гарроса» 2020 и 2022 годов и US Open-2022 первой ракетки мира Иги Свентек из Польши (6:4, 6:4), в четвертьфинале - у чемпионки «Ролан Гарроса-2017» Елены Остапенко (17-е место) из Латвии (6:2, 6:4), а в полуфинале - у двукратной победительницы Australian Open (2012 и 2013 гг.) Виктории Азаренко из Беларуси - 7:6 (7:4), 6:3. А в первых трех кругах казахстанка была сильней Элизабетты Коччиаретто (48-е место) из Италии (7:5, 6:3), Кайи Юван (104-е место) из Словении (6:2, 6:1) и Даниэль Коллинз (11-е место) из США (6:2, 5:7, 6:2).

Соболенко на пути к финалу победила Терезу Мартинцову (74-е место) из Чехии (6:1, 6:4), Шелби Роджерс (51-е место) из США (6:3, 6:1), Элизе Мертенс (32-е место) из Бельгии (6:2, 6:3), Белинду Бенчич (10-е место) из Швейцарии (7:5, 6:2), Донну Векич (64-е место) из Хорватии (6:3, 6:2) и Магду Линетт (45-е место) из Польши (7:6, 6:2).

Поединок между Рыбакиной и Соболенко, продлившийся без малого два с половиной часа, стал достойным финала и заставил понервничать болельщиков обеих теннисисток.

В первых двух геймах соперницы выполнили на двоих пять эйсов, и по этому показателю Соболенко вышла на второе место в турнире (32), а Рыбакина уверенно лидировала (46). В третьем гейме Соболенко на своей подаче вела 40:0, но казахстанка сумела выйти вперед с брейком - 2:1.

Правда, это преимущество Рыбакиной длилось до восьмого гейма, в котором она позволила сопернице сделать обратный брейк - 4:4. Но еще один брейк Рыбакиной и выигрыш своей подачи под ноль принес ей победу в первом сете - 6:4. Для Соболенко этот проигрыш первой партии стал первым с начала года после двух десятков выигранных.

Во втором сете белорусская теннисистка при счете 2:1 в свою пользу в четвертом гейме заставила ошибаться соперницу и добилась брейка - 3:1, доведя партию до своей победы - 6:3.

Теннисистки выиграли свои подачи в шести геймах третьего сета, после чего Соболенко, хорошо сыграв на приеме, с третьей попытки сделала брейк - 4:3. Затем теннисистки выиграли на своих подачах, а в решающем гейме четырежды дело доходило до матчболов. Рыбакина сражалась до конца, отыграв три из них, но четвертая попытка Соболенко стала-таки удачной, и белорусская теннисистка впервые завоевала титул победительницы Открытого чемпионата Австралии - 4:6, 6:3, 6:4.

Елена Рыбакина и Арина Соболенко с наградами Открытого чемпионата Австралии по теннису / Фото ktf.kz

Оценивая финальный матч, специалисты были единодушны во мнении, что это был поединок равных по силе теннисисток, в котором соперница Рыбакиной в некоторых моментах была чуть точнее.

Елена Рыбакина и президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов / Фото ktf.kz

Присутствовавший на финале президент федерации тенниса Казахстана Булат УТЕМУРАТОВ сказал сразу после матча:

- Я бы хотел поблагодарить Елену Рыбакину за высочайший уровень игры, который является свидетельством успешного развития тенниса в нашей стране. Дойти до финала на Australian Open - это признак класса и стабильности. По ходу турнира она одолела лидера мирового женского тенниса Игу Швентек и других сильных соперниц из рейтинга ТОП-20. Сразу трое из них - победительницы турниров «Большого шлема». Видно, что Рыбакина все более уверенно чувствует себя на разных типах покрытия, грамотно строит тактику в зависимости от оппоненток, и совершенствует свою игру. Надеюсь, что такое успешное начало года станет для нее стимулом к победам в 2023 году.

Одним из болельщиков Елены Рыбакиной был киноактер Рассел Кроу / Фото championat.com

Сыграв в финале Открытого чемпионата Австралии, Рыбакина добилась исторического достижения, пробившись в десятку лучших теннисисток мира. А за свое успешное выступление в Мельбурне казахстанская теннисистка получит от организаторов гонорар в размере 1 658 625 австралийских долларов (544 млн тенге).