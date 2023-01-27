В Костанайской области планируют пересмотреть часовой пояс после неоднократных просьб со стороны жителей региона, передает Tengrinews.kz.

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Как сообщили в Комитете технического регулирования и метрологии МТИ, костанайцы и некоторые общественные организации области обратились в ведомство. По их мнению, действующий часовой пояс не соответствует природному. По словам жителей области, это влияет на здоровье, продуктивность и психологическое состояние.

"Они (жители Костанайской области) просят изменить время, чтобы было, как на западе республики. К примеру, у нас в Астане сейчас 17:00, а на западе 16:00. По сути, два города - Костанай и Кызылорда - расположены в одном часовом поясе. Кызылорда несколько лет назад тоже жила по времени Астаны, но они инициативно обратились в правительство, создавалась рабочая группа, и было принято решение по переходу Кызылорды на западное время. С такой же просьбой теперь обратилась и Костанайская область", - сообщили в комитете МТИ.

В ведомстве учли многочисленные обращения и пообещали возобновить работу межведомственной рабочей группы по данному вопросу.

"Будет решаться вопрос влияния изменения времени на все сферы деятельности граждан. Поскольку, возможно, будет поднят вопрос по порядку исчисления времени на всей территории Республики Казахстан. Было предложение НИИ астрофизики (Астрофизический институт имени В. Г. Фесенкова. - Прим.) об изменении времени на всей республике на единое время. То есть на западное. Но самое главное, мы сейчас ждем позицию Минздрава. Действительно ли так влияет часовой пояс на здоровье. Возможно, мы все придем к единому часовому поясу. Но нужна позиция всех министерств, поскольку, возможно, это повлияет на полеты самолетов, на деятельность аэропортов. Ведь есть международные рейсы, возможно, повлияет на сельское хозяйство. Нужно будет подходить со всех сторон, чтобы не было негативных последствий", - добавили в комитете.

Напомним, в 2020 году жители Костанайской области просили изменить часовой пояс в регионе. По словам авторов инициативы, 95 процентов территории области находится в географическом часовом поясе UTC +4. При этом административное время здесь идет по поясу UTC +6. Такая разница между природным и социальным временем, по их мнению, не может не отразиться на самочувствии человека.

В 2018 году в Кызылординской области перевели время на час назад.

Жители Костанайской области также попросили Министерство здравоохранения Казахстана исследовать влияние на организм людей "неправильного" часового пояса.