В Актобе прошел матч чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги между местным клубом с одноименным названием и рудненским «Горняком».

Нападающий «Горняка» Данила Платонов отличился в матче с «Актобе» заброшенной шайбой и двумя результативными передачами / Фото vk.com/hkaqtobe

Поединок стал уже четвертым между этими клубами в рамках приближающегося к завершению регулярного чемпионата, по результатам которого будут названы составы четверьфинальных пар стадии плей-офф, куда уже пробились и «Актобе», и «Горняк». Причем рудничане оформили путевку во второй этап чемпионата буквально накануне, заставив признать поражение вышедший в плей-офф еще в середине января актобинский клуб после серии буллитов (3:4 Б).

Счет в повторном поединке, как и в первом матче, открыли хозяева льда. И также сделали это, отыграв стартовые пять минут. А отличился нападающий «Актобе» Григорий Мищенко, перехвативший шайбу в центральной зоне и бросивший слева в правый угол ворот. Однако гостям понадобилось всего девять секунд, чтобы сравнять счет. Выиграв вбрасывание, «Горняк» вошел в зону защиты соперника, Денис Гурьев сделал от левого борта передачу в центр Даниле Платонову, который тут же бросил по воротам. Голкипер хозяев Дмитрий Шаров отбил шайбу, но ее подхватил Арслан Ямалов и справа по льду переправил в ворота.

На 13-й минуте Александр Евграфов вновь вывел хозяев вперед, хорошо сыграв на добивании - после того, как не сумел переиграть с первой попытки голкипера «Горняка» Никиту Акулинина. С этим минимальным преимуществом в пользу актобинского клуба команды ушли на перерыв.

Второй период рудничане начали в меньшинстве, так как перед самым перерывом за выброс шайбы был удален Ян Хоменко. Но именно Хоменко через шесть секунд после своего возвращения на лед удалось убежать из центральной зоны один на один с голкипером и переиграть того, точно бросив под щитками. Для нападающего «Горняка», перешедшего в команду в начале года как раз из «Актобе», эта заброшенная шайба стала уже пятой в составе рудненского клуба.

Вскоре гости вновь остались в меньшинстве после удаления за подножку Руслана Утебаева. Но это не помешало им в третий раз поразить ворота актобинцев. Денису Гурьеву на 25-й минуте после передач Платонова и Никиты Харькина также удалось убежать один на один с голкипером и впервые в матче вывести «Горняк» вперед - 2:3.

Опасный момент у ворот «Актобе» / Фото vk.com/hkaqtobe

В середине периода «Горняк» провел очень красивую атаку, Евгений Степанов слева сделал передачу на противоположный край площадки, откуда Александр Нурек перевел шайбу в центр Хоменко, который броском от синей линии оформил дубль - 2:4. Сразу после этой пропущенной шайбы наставник «Актобе» Михаил Шанцевой поменял голкипера, и место в воротах занял Матвей Ершов.

Окончательно перехватив инициативу, рудничане очень много атаковали до конца второй двадцатиминутки, вынуждая хозяев нарушать правила. И на 39-й минуте актобинский клуб остался с тремя полевыми игроками. «Горняк» очень хорошо сыграл в эти минуты, буквально заперев соперника в его зоне защиты, а за 15 секунд до второго перерыва воплотил свой численный перевес в пятую заброшенную шайбу, автором которой стал Платонов, а баллы за результативные передачи на свой счет записали Ямалов и Сергей Лазарев.

Голкипер «Горняка» Никита Акулинин отразил за матч 36 бросков по своим воротам / Фото vk.com/hkaqtobe

Заметно накалились страсти в игре в заключительной двадцатиминутке, причем чаще нарушать правила стали рудничане. И если, дважды играя в меньшинстве после удалений Александра Нурека сначала за подножку, а затем за блокировку, «Горняк» выстоял, то в середине периода актобинские хоккеисты дважды реализовали численное большинство. В начале 51-й минуты «Актобе» воспользовался удалением Ямалова за удар соперника клюшкой, и Дмитрий Потайчук реализовал большинство. А еще через полторы минуты, когда у гостей отбывал наказание за толчок на борт Роман Коваленко, Артем Сошников сократил отставание «Актобе» до минимума - 4:5.

Но когда не выдержали нервы у одного из игроков актобинского клуба, прервавшего проход соперника подножкой, и гости получили право сыграть в большинстве, его успешно реализовал при поддержке Евгения Степанова и Александра Нурека капитан «Горняка» Александр Куршук, поставивший таким образом точку в матче - 4:6 (2:1, 4:0, 2:1).

Главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ после матча признался, что игры получились тяжелыми:

- Первый матч для нас складывался неудачно, но в концовке второго периода нашли свою игру, сравняли счет и мастеровитее сыграли на буллитах. Нервная концовка во втором матче стала головной болью для тренеров, но болельщикам, надеюсь, игры с обилием голов и единоборств понравились.

Одержав две гостевые победы над «Актобе», «Горняк» взял реванш за поражения на своем льду в первом круге, и набрав 43 очка после 40 проведенных игр занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая на три очка от актобинского клуба.

Впереди у «Горняка» еще четыре игры регулярного чемпионата: два выездных матча 29 и 30 января с идущим пятым атырауским «Бейбарысом» и две встречи в Рудном 5 и 6 февраля с потерявшим шансы на выход в плей-офф устькаменогорским «Торпедо».