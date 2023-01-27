По прогнозам синоптиков, в субботу, 28 января, на севере и востоке области ожидается небольшой снег, низовая метель, на юге - туман. В воскресенье, 29 января, небольшой снег, с низовой метелью прогнозируются на севере и западе.

Фото Сауле КУАНБЕК



В понедельник, 30 января, на всей территории области будет переменная облачность, без осадков.

В Костанае в ближайшие три дня осадки не прогнозируются.

- В субботу ночью будет от 11-16 градусов, на юге области 20 градусов мороза, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем температура ожидается в пределах -7...-12°С. В воскресенье ночью ожидаем -15...-20°С, на юге -23°С. Днём будет умеренно морозно: -10...-15°С. В понедельник ночью столбики термометров опустятся до 18-23, на юге до 26 градусов мороза. Днём термометры покажут -10...-15°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -12...-14°С, днём -7...-9°С. В воскресенье: ночью -18...-20°С, днём -12...-14°С. В понедельник: ночью -20...-22°С, днём -10...-12°С.

В субботу ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, на востоке до 15-20 м/с. В воскресенье придет западный ветер, который в понедельник вновь сменится юго-западным, скорость его составит 9-14 м/с.