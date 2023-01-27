С заявлением о грабеже с применением насилия 25 января в полицию Житикаринского района обратился местный житель. По словам потерпевшего, грабитель, применяя силу, отнял у него сотовый телефон марки iPhone 11, наушники и деньги. После этого нападавший скрылся.

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- По данному факту были ориентированы все наряды полиции. В результате через 30 минут после обращения задержан 21-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.



Похищенное имущество полиция вернула владельцу. Начато досудебное расследование по статье 191 ч. 2 УК РК (грабеж).