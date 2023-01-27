Онлайн-фестиваль документального кино "Közqaras" провели в КРУ им. Байтурысынова уже второй год подряд. Организаторы обещают, что фестиваль станет традиционным и в будущем году, возможно, пройдет оффлайн.

В этом году в нем приняли участие будущие режиссеры и журналисты - студенты ведущих вузов страны. По словам организаторов, тематика конкурсных работ в большой степени отразила социальный аспект.





- В этом году было отобрано 13 короткометражных документальных картин, - рассказала организатор фестиваля, докторант КРУ Айнур СУЛЕЙМЕНОВА. - Они разножанровые и представляют широкую палитру тем: от остросоциальных фильмов-исследований до философских эссе и портретов.

Всю неделю шли просмотры, жюри провело детальный разбор каждой картины и предоставило обратную связь каждому конкурсанту. Оценивали работы молодых авторов эксперты в области медиа: режиссеры-документалисты Владимир Тюлькин, Евгений Лумпов, Бахыт Гафу, режиссеры и продюсеры Ирина Грибовская и Айгуль Черендинова.

Программа была насыщенной. Ежедневно для конкурсантов проходили мастер-классы. Режиссеры, кинокритики и искусствоведы поделились своими знаниями и опытом.

Все конкурсные работы были представлены в двух номинациях: "Специальность - Режиссура" и "Специальность - Журналистика".





Среди победителей есть и студент 4 курса кафедры журналистики и коммуникационного менеджмента КРУ Гоча УТАЛИШВИЛИ. Он представил в номинации "Журналистика" свою дебютную работу - документальный фильм "Тренер" - о тренере Салтанате Халибеке, который учился в Аркалыке, а позже переехал в маленькоий городок Акмолинской области, где воспитывает чемпионов гиревого спорта.

Кадры из фильма "Тренер"



- Этот персонаж может показать зрителю то, что, невзирая на все сложности в спорте, можно добиваться больших успехов, - поделился автор идеей создания картины с "НГ". - Изначально я задумал сделать мотивационный фильм, где хотел показать, что независимо от состояния и качества спортивного снаряжения и зала ребёнок может не только заниматься любимым видом спорта, но и достигать в нём определенных высот. Но потом понял, насколько важна личность тренера. Это же касается не только гиревого, но и других видов спорта.

Над фильмом работали два человека в течение месяца.



- Принимая участие в фестивале, я хотел, в первую очередь, услышать мнение профессионалов, а также посмотреть работы других конкурсантов. Это полезный опыт для всех участников нас, - отмечает Гоча.





Лучшим короткометражным кино во второй номинации "Режиссура" признана коллективная работа студентов Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова Айданы Тайгұлы и Ерасыла Ержанова. Персонажами фильма "Qamqor. Неизвестные герои" стали казахстанские волонтеры. Молодые авторы пытались понять, что движет энтузиастами, которые в ущерб своему личному времени и здоровью совершают добрые дела, помогают словом и делом.

Кадр из фильма "Qamqor. Неизвестные герои"

Член жюри фестиваля Владимир ТЮЛЬКИН отметил идею и режиссерские находки у победителей.





- Фильм интересен тем, что там исследование. Автор рассказывает о людях, которые добросовестно и добровольно отнимают у себя свое время в поисках тех, кто оказался в сложных жизненных ситуациях, - пояснил Тюлькин. - Но я прежде всего отметил режиссерские находки. Появление в картине персонажа-художника, который словно берет интервью у героев. Режиссер четко держал композицию кадра, будто заранее продумал ход. Вроде бы простенький прием, но говорит о том, что человек задумывается о фильме и заранее предполагает, как будет его реализовывать.