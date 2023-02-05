Известно, что союзник истины - время. Тридцать лет Назарбаев убеждал нас, что он построил общество, в котором все счастливы и всех ждет светлое будущее. Пришел Токаев и начал строить новый справедливый Казахстан, в котором наконец-то мы должны придти к светлому будущему. Куды мы все-таки пришли, нам в начале нынешнего года популярно объяснили.

Количество малообеспеченных граждан увеличилось, заявила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова: «Если в 2021 году число бедных составило 4,9%, то в 2022 году этот показатель достиг 5,1%. Высокая инфляция лишает граждан доходов. Граждане тратят большую часть своих денег на покупку продуктовых наборов». Похоже, что мы скоро можем услышать об отставке этого министра. Ведь она отважилась во всеуслышание заявить, что мы живем все хуже и хуже.

Наша власть всерьез считает, что тот, кто выскажет суждение, отличное от ее мнения, не может быть прав. А заявление министра идет вразрез с утверждением чиновников, начиная от президента и заканчивая акимами, которые твердят о светлом будущем, которое нас ждет в новом справедливом Казахстане.

Вот и Токаев на церемонии инаугурации заявил, что крепнет вера народа в светлое будущее, в чем он убедился лично во время поездок по регионам. Я не могу понять, как в этом можно убедиться из проносящегося с огромной скоростью кортежа, причем с затемненными стеклами автомобиля? Ссылка на встречи с населением тоже ничего не проясняет. Известно, что участники таких встреч являются участниками по должности, то есть это те же чиновники, которым необходимо утверждать, что все хорошо. В противном случае президент спросит, почему плохо работаете. Вот все и твердят о светлом будущем. Правда, в нашем светлом будущем лампочки или тускло светят, или постоянно перегорают.

Слова Тамары Дуйсеновой подтверждаются и статистическими данными. В июле-сентябре 2022 года, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, казахстанцы стали потреблять на 9% меньше молочных продуктов, на 8% меньше мяса и колбас, на 8,5% меньше фруктов, на 5,3 % меньше рыбы. Вместе с тем выросли расходы казахстанских семей на «молочку» (плюс 18,8%), сахар и сладости (плюс 17,7%), яйца (плюс 13,2%). За 2022 год конина выросла в цене 15,2%, свинина и баранина - на 12,2%, говядина - на 8,4%. Получается, что есть мы стали меньше, а платить больше. Лично меня в такой новый Казахстан почему-то не тянет.

Кстати, я и не заметил, что мы строим новое общество. Ничего не меняется. Как монополизировали богатство и власть за тридцать лет правления Назарбаева, так эти богатства и остались в тех же руках, включая семью развенчанного елбасы. Несколько изъятых миллиардов ситуацию в корне не поменяло. Наоборот, совокупное состояние 50 самых богатых людей Казахстана, входящих в список Forbes, в 2022 году увеличилось на $1,2 млрд. По какой-то странной случайности в этом списке оказались многие родственники бывшего президента.

18 ноября 2022 года Токаев на форуме Народной коалиции говорил: «Хронический дефицит правды закономерно приводит к росту недоверия и отчуждения между властью и обществом, порождая сомнения в справедливости государства». Мне кажется это уже случилось. Последние выборы отметились самой низкой явкой в истории президентских выборов. Это говорит о непризнании легитимности наших выборов и об отсутствии доверия к действующей власти. В заявлениях и обещаниях чиновников ложь плавает на поверхности правды, как подсолнечное масло на воде. потому правды мы и не слышим.