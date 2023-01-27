ВС сможет разработать нормативное постановление, в котором будут прописаны причины и основания для запрета на освещение процесса, передает Informburo.kz.

Бывший председатель Верховного суда, депутат сената Жакип Асанов прокомментировал случаи запретов для СМИ на освещение некоторых судебных процессов.

В кулуарах сената Жакип Асанов посоветовал журналистам обжаловать подобные решения судей, если имеется такая возможность.

"Это прерогатива суда. Вы что предлагаете, чтобы новый председатель Верховного суда поднял трубку и сказал этому судье – отмени своё решение?" – задался вопросом сенатор.

Он подчеркнул, что не знает, почему появилась тенденция закрывать судебные разбирательства от журналистов. Однако, по его словам, нельзя сравнивать сотрудников других госорганов с судьями, поскольку судьи Верховного суда и районных судов по статусу одинаковые.

"Я думаю, что нужно поднять перед Верховным судом вопрос и предложить проанализировать все дела, по которым судьи принимали решение не допускать журналистов и сделать нормативное постановление (общее для всех заседаний. – Авт.). Вот в чём заключается роль Верховного суда – он может помимо законов создавать нормативные постановления по применению законов", – заявил Жакип Асанов.

Накануне судья районного суда №2 Сарыаркинского района Астаны Назгуль Бапакова запретила СМИ освещать процесс по делу Кайрата Боранабева.

Ранее в этом же суде удовлетворили ходатайство потерпевшей стороны о том, чтобы главное судебное разбирательство по делу в отношении журналиста Махамбета Абжана проходило в закрытом формате.