На первом из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема» - Открытом чемпионате Австралии стартовали полуфинальные матчи в одиночных разрядах.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина первой из отечественных теннисисток вышла в финал Открытого чемпионата Австралии / Фото championat.com

А программу одиннадцатого дня турнира составили два поединка женского разряда, в первом из которых встречались первая ракетка Казахстана Елена РЫБАКИНА, занимающая 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), и теннисистка из Беларуси Виктория АЗАРЕНКО, которая находится в рейтинге WTA на строчку выше. Также под 24 номером белорусская теннисистка была посеяна в Мельбурне, а казахстанка имела 22-й номер посева.

Рыбакина в прошлом году впервые выиграла турнир из серии «Большого шлема», став победительницей «Уимблдона», а на счету Азаренко две победы и именно на Australian Open - в 2012 и 2013 годах, и она была не против выиграть здесь и в третий раз.

В Мельбурне из пяти побед Азаренко две были волевыми. В третьем и четвертом кругах она выиграла в трех сетах у Мэдисон Кис (13-е место рейтинга WTA) из США - 1:6, 6:2, 6:1 и у Чжу Линь (87-е место) из Китая - 4:6, 6:1, 6:4. Кроме этого она одержала победы в первом круге над Софией Кенин (203-е место) из США - 6:4, 7:6, во втором круге над Надией Подороска (191-е место) из Аргентины - 6:1, 6:0 и в четвертьфинале над еще одной американской теннисисткой третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой - 6:4, 6:1.

Из пяти предыдущих соперниц Рыбакиной в Мельбурне две были победительницами турниров серии «Большого шлема». В четвертом круге она выбила из турнира первую ракетку мира Игу Свентек из Польши (6:4, 6:4), являющуюся победительницей Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» в 2020 и 2022 годах и Открытого чемпионата США в 2022 году, а в четвертьфинале победила чемпионку «Ролан Гарроса» 2017 года Елену Остапенко (17-е место) из Латвии (6:2, 6:4). В первых трех кругах казахстанка была сильнее Элизабетты Коччиаретто (48-е место) из Италии - 7:5, 6:3, Кайи Юван (104-е место) из Словении - 6:2, 6:1 и Даниэллы Коллинс (11-е место) из США, матч с которой прошел для нее единственный раз на турнире в три сета - 6:2, 5:7, 6:2.

Между собой Рыбакина и Азаренко играли только один раз - в прошлом году в Индиан-Уэллс (США) на турнире WTA 1000, и победу одержала тогда казахстанка - 6:3, 6:4.

Перед полуфинальным матчем Елена Рыбакина сказала:

- Я очень довольна, что смогла первой из казахстанских теннисисток выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. На «Уимблдоне» я набралась опыта. Сейчас в Мельбурне это помогает мне. Я знаю, чего ожидать. В этом смысле после Уимблдона стало легче. Я хорошо чувствую себя на корте и наслаждаюсь каждым матчем, который здесь играю. Кроме этого, мне помогает поддержка, которую я получаю со всего мира, но больше всего, конечно, из Казахстана. Такую большую поддержку я впервые ощутила на Олимпиаде, где мы играли без зрителей, но сообщения с поддержкой я получала регулярно и больше всего из Казахстана.

Свой шестой матч в Мельбурне и третий подряд с чемпионкой турнира «Большого» шлема Рыбакина начала с двойной ошибки на своей подаче, но благодаря трем эйсам повела в счете - 1:0. Во втором гейме завязалась борьба, и счет стал равным. Затем Рыбакина взяла свою подачу под ноль, после чего Азаренко выиграла на своей подаче и взяла брейк на подаче казахстанки. Но первая ракетка Казахстана тут же, активно сыграв на приеме, сделала обратный брейк и сравняла счет - 3:3.

В седьмом гейме, который Рыбакина начала с эйса, борьбы не получилось, а в следующем розыгрыше мяча наша теннисистка отыграла три брейк-пойнта и повела в счете 5:3. В девятом гейме дело дошло до сет-бола, но первая подача у Рыбакиной не получилась и в итоге - брейк на стороне белорусской спортсменки, которая начала следующий розыгрыш с двойной ошибки, но сумела довести гейм до победы - 5:5.

Уступая на своей пятой подаче 0:40, Рыбакина отыграла три брейк-пойнта и завершила гейм очередным эйсом - 6:5. Но после подачи Азаренко под ноль судьба сета решалась на тай-брейке, в котором повела казахстанка и довела его до победы - 7:4. И после часа игры повела и в матче.

В начале второй партии Азаренко и Рыбакина выиграли поочередно свои подачи, а дальше казахстанка сделала брейк, взяв под ноль подачу соперницы и выиграла девятым эйсом гейм на своей подаче - 3:1. Затем белорусская теннисистка, уступая на своей подаче 15:40, сумела отыграть два брек-пойнта и сократить отставание - 3:2. Рыбакина ответила выигрышем своей подачи под ноль и воспользовалась двумя двойными ошибками на подаче соперницы, сделав счет 5:2 в свою пользу. Но вот подачу на матч она сама начала неудачно, и уже Азаренко совершила обратный брейк. В девятом гейме не пошли первые подачи у белорусской спортсменки, чем успешно воспользовалась казахстанская теннисистка, добившаяся победы и в сете, и в матче - 7:6 (7:4), 6:3.

Таким образом, Елена Рыбакина первой из казахстанских теннисисток дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с еще одной представительницей Беларуси - пятой ракеткой мира и пятым номером посева Ариной Соболенко, выигравшей в полуфинале у Магды Линетт из Польши (45-е место в мире).