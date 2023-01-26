На реэкспозицию направят 200,5 млн тенге. Это решение в конце прошлого года одобрили депутаты Костанайского областного маслихата. В феврале намечено провести госзакупки работ, сообщили «НГ» в управлении культуры.

Музей имеет богатейшие фонды. В нем, например, собрано немало экспонатов, имеющих отношение к освоению космоса: от спускаемого аппарата и оранжевого скафандра с надписью «СССР» до тюбиков со специальной едой. Знатоки с восхищением оценивают коллекцию оружия, особенно времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, музей по праву гордится прекрасно выполненными диорамами, которые иллюстрируют и разные периоды истории края, и его природу. Диорамы были изготовлены специалистами весьма авторитетной в стране организации «Казреставрация», однако со временем стали нуждаться в обновлении.

- Планируется провести реэкспозицию 10 залов музея, в том числе с использованием диорам... Во время проведения реэкспозиции музей продолжит свою работу в прежнем режиме, так как работы планируется проводить поэтапно, - говорится в ответе управления культуры на запрос «НГ». - Конкурсные процедуры... будут проведены после разработки и утверждения тематического экспозиционного плана и технической характеристики работ по реэкспозиции... В конкурсной документации к потенциальным поставщикам будут выставлены требования по квалификации специалистов, необходимых для проведения данных работ... Объявление будет опубликовано на сайте госзакупок в феврале текущего года.

Фото из архива "НГ"