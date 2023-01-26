Хорошая новость для иностранцев с востребованными профессиями. Согласно решению МВД в рамках внесения коррективов в миграционные правила, они смогут получить разрешение на ПМЖ в облегчённом порядке, передает Orda.kz.

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В опубликованном проекте по миграционным изменениям, в частности, говорится:

«В выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан отказывается либо выданное ранее разрешение аннулируется следующим услугополучателям: не предоставившим подтверждения своей платёжеспособности в порядке и размерах, определяемых Правительством Республики Казахстан, за исключением… иностранцев, обладающих востребованными профессиями, перечень которых утверждается уполномоченным органом по вопросам миграции населения».

При этом в действующих миграционных правилах не указан пункт о преимуществах для иностранцев с востребованными специальностями.

Кто попадёт в категорию избранных иностранцев?

Это врачи, архитекторы, биологи, инженеры, геологи, металлурги, экологи, гидрологи и эксперты в области информационных технологий. Помимо них, облегчённое ПМЖ обещано преподавателям вузов в сфере здравоохранения, а также инженерно-педагогическим работникам технического и профессионального образования.

Внесённые новшества можно рассматривать как часть ранних заявлений казахстанского МИДа.

Ранее в МВД Казахстана сообщили о том, что с 27 января 2023 года вступают в силу обновлённые миграционные сроки пребывания. По новым правилам граждане стран-участниц ЕАЭС смогут находиться в Казахстане не более 90 суток в течение 180 дней. Срок, установленный для остальных иностранцев – не более 30 суток. При этом для них сохраняется максимум – 90 дней за полгода.

В прежней редакции миграционных правил не было ограничений, касающихся 180-дневного периода. С нововведениями иностранные граждане не смогут многократно обновлять сроки пребывания, совершая краткие визиты за пределы страны для повторного въезда.

Впрочем, и здесь всё не так просто. Правило «90/180» не будет распространяться на прибывших в Казахстан по визе. Дело в том, что для них легальный срок пребывания заканчивается вместе с истечением срока визы. Также правило «90/180» не распространяется на тех, кто находится в республике с разрешением на временное проживание.