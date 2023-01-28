«Холод большой.// Зима здорова.// Но блузы// прилипли к потненьким.// Под блузой коммунисты.// Грузят дрова.// На трудовом субботнике», - эти строки Маяковского невольно пришли на память, когда в прошлый выходной прямо в центре города бегуны провели пробег памяти Д. Кунаева, выдающегося партийного и государственного деятеля Казахстана. 12 января ему бы исполнилось 112 лет.

Думаю, не случайно нынешнее руководство РК практически не вспоминает о нем. Для них он не пример. Димаш с женой жили в «трешке», он не стеснялся ходить на работу пешком и без охраны, не заморачивался роскошью и не имел миллиардных счетов за границей. Человек жил и работал для страны, для своего народа и многое успел сделать для создания многофункциональной экономики. На селе крепли совхозы, их усадьбы напоминали городские поселки со всеми удобствами, с непременными ДК и спортивными сооружениями. В городах вырастали промышленные гиганты.

Где все это сегодня? На селе все сооружения разобрали за ненадобностью, сельчане в массе своей ринулись в город в поиске любой работы. Сколько селений полностью исчезли и продолжают исчезать. В Костанае исчезли все градообразующие предприятия, о них сегодня напоминают разгромленные территории да остановки - «КСК», «КЖБИ», «Химзавод» и т. д. А потом власть к эгоистам и мародерам. НАН принес в жертву МВФ и Западу всю страну вместе с населением, а себя при жизни провозгласил небожителем.

Все мы помним, какой особый режим вводят в городе, если приезжают первые лица государства. Улицы перекрыты за сутки до приезда, людям не позволяют находиться на балконах. Чинуши боятся собственного народа, о каком взаимоуважении можно говорить?

А я вспоминаю, как в 1965 году впервые прилетел в Алма-Ату, хотел перебежать улицу, идущую с Медео, но стоящий у «зебры» милиционер попросил минутку подождать. Через минуту мимо нас проехал ЗИМ, на заднем сиденье которого сидел Кунаев. «Батя проехал!» - уважительно произнес страж порядка и тут же открыл движение.

Много чего можно вспомнить не в пользу нынешних зажравшихся чинуш, живущих на небесах.

Но вернемся к пробегу. Несмотря на приличный мороз, на старт вышли около полусотни любителей бега в возрасте от 8 до 65 лет. Здесь были замечены ребята из «СарыаркаАвтоПрома», ведомые мастером спорта Леной Гичевой, из «Костанайтяжстроя», из КиНЭУ и индустриально-педагогического колледжа, где у ветерана спорта Николая Чудновского хорошая опора в лице директора Аскара Жаркенова, были ребята из дворовых клубов. А украшали это сообщество мастера спорта международного класса Римма Воеводина, Сергей Поликарпов, Андрей Чигидинов, мастер Ольга Сагимбаева. Кстати, Ольга и Сергей стали победителями в абсолютке. Судьи Курманай Исергепов (кто не знает, чемпион РК по марафону 1997 г.) и Наташа Горбунова четко разобрались в финишных заморочках и вручили победителям в разных возрастных группах грамоты и красивые медали.

Надо отметить: после отделения горспорта от отдела культуры, что абсолютно правомерно, спортсмены и, в частности бегуны, получили хорошую поддержку. Тем более что во главе нового отдела стал Мурат Кинтонов, м. с. м. к. по нескольким видам борьбы, чемпион мира, популярный в спортивных кругах человек. Это по его инициативе восстановлен потерявшийся было пробег памяти Димаша Кунаева. Надеемся, будут восстановлены и другие популярные в городе пробеги.

Бегущий по городу человек - лучшая агитация за здоровье и за отказ от вредных привычек. Никакими занятиями в вонючих, лишенных кислорода залах бег не заменишь.