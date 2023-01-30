У нас много говорят, как мы успешно строим новый и справедливый Казахстан. Судя по существующей у нас системе выборов, могу сказать, что это, видимо, единственное, что осталось от советской системы в независимом Казахстане. Как при советской власти, так при Назарбаеве и сейчас все выборы предсказуемы. Это наглядно подтвердили последние выборы в сенат, да и выборы нового акима нашей области. Единственное, что утешает, - так это то, что от нашей области в сенат за последние годы попадали действительно достойные люди. Я говорю о бывшем сенаторе Серике Бектурганове и о нынешнем Гауезе Нурмухамбетове.

Хотя я не исключаю возможность, что они попали в сенат по воле исполнительной власти. Ведь у нас, хоть правительство и считается органом исполнительной власти, в действительности оно сосредоточивает в своих руках и основные рычаги законотворческой деятельности. Именно ему принадлежит право окончательно формировать законодательную программу, именно члены кабинета министров вносят в парламент подавляющую массу законопроектов, а затем играют ведущую роль в обсуждении и прохождении через парламент. А это и есть результат наших выборов. Ведь у нас и выбирают только тех, на кого укажет та же исполнительная власть.

Скорее всего, менять избирательное право у нас не собираются. Об этом прямо заявил 18 ноября 2022 года в интервью порталу Vласть казахстанский политолог Шалкар Нурсеитов, который сказал: «Если Токаев хочет привести в порядок избирательные институты в стране, то он не стал бы учавствовать в выборах с «ломателем костей» Жигули Дайрабаевым, «дояркой коров» Каравай Абден, «не желающей стать президентом» Салтанат Турсынбековой, считающим себя «последним лицом оппозиции» Нурланом Ауесбаевым и «неизвестным никому» Мейрамом Кажыкеном, тем самым устраивая цирк в национальном масштабе».

За рубежом, как сообщил КазТАГ 22 ноября 2022 года, говоря об эффективной подготовке внеочередных выборов президента, все-таки отметили, что выборы прошли в политической среде, лишенной конкуренции. Рискну заметить, что цирк в местном масштабе у нас произошел с выборами сенатора и нового акима области. И в обоих случаях выбирали депутаты маслихатов, и в обоих случаях у выбранных не было достойной конкуренции.

Видимо, легче в песке вырыть иголкой колодец, чем внедрить у нас нормальное избирательное законодательство. Но у нас на новые выборы в мажилис и маслихаты уже выделено более 30 млрд тенге. Кстати, я поддерживаю мнение, что сенат и маслихаты - ненужные структуры.

Хорошо помню, с каким воодушевлением наш депутатский корпус единогласно голосовал за присвоение Назарбаеву статуса Елбасы, предоставление ему и членам его семьи, прямо скажем, незаконных льгот. И вот теперь так же единогласно они проголосовали за развенчание Нурсултана Абишевича. Правда, меры опять половинчатые. Говорят о переименовании улиц и всего, чему присвоено имя Назарбаева. А сначала надо срочно разобраться с имуществом и накоплениями этого семейства. А там миллиарды. Каким образом члены семьи Назарбаева завладели банками, дворцами в Лондоне, землей и так далее?

Назарбаев руководил страной с 22 июня 1989 года, когда был назначен первым секретарем ЦК компартии Казахской ССР. 24 апреля 1990 года Верховный Совет Казахской ССР избрал президентом республики 50-летнего Нурсултана Назарбаева. Заметьте, что народ президентом Назарбаева не избирал. Решили депутаты. Больше кандидатов не было. Правда, один голос был против. Марат Оспанов - будущий спикер мажилиса - предложил провести всенародные выборы. Назарбаев был против. Так, может, Елбасы и правил нами тридцать лет незаконно? Почему у нас тридцать лет был культ президента-полубога?

В народе уже не верят, что большие чиновники по совести и без денег восстановят справедливость. Ссылки на международное право, по которому экс-президентов нельзя привлекать к уголовной ответственности, кроме как за измену родине, несостоятельны. Я могу привести массу примеров, когда за рубежом судили бывших руководителей государства за коррупцию. Просто не хотят этого делать. Боятся, что потянется длинный хвост и полетят головы у больших чиновников, находящихся у власти до сих пор.