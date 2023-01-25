От регионов в палату избрали 21 депутата, ещё десятерых назначил президент, передает Informburo.kz.

Депутат от Костанайской области Гауез нурмухамбетов / Фото из архива "НГ"

25 января Центризбирком Казахстана зарегистрировал избранных и назначенных президентом депутатов сената, сообщает пресс-служба комиссии.

По результатам выборов 14 января депутатами верхней палаты законодательного органа официально стали:

от Абайской области – Тастекеев Кайрат Кулбаевич;

от Акмолинской области – Жунусов Талгат Турлыбекович;

от Актюбинской области – Нугманов Амангельды Шайхуллович;

от Алматинской области – Жоргенбаев Жанболат Акебаевич;

от Атырауской области – Наутиев Алибек Ибатуллиевич;

от ВКО – Буктугутов Шакарым Сабырович;

от Жамбылской области – Арубаев Сакен Каланович;

от Жетысуской области – Толамисов Амангельды Габдылкаримович;

от ЗКО – Утегулов Арман Каримович;

от Карагандинской области – Утешов Серик Балгатаевич;

от Костанайской области – Нурмухамбетов Гауез Торсанович;

от Кызылординской области – Рустемов Руслан;

от Мангистауской области – Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы;

от Павлодарской области – Айткенов Ернур Нурмуханович;

от СКО – Каримова Гульмира Раинбековна;

от Туркестанской области – Кадырбек Мурат Болатулы;

от Улытауской области – Медебаев Советбек Турсынович;

от Астаны – Жексенбай Бибигүл Нургаликызы, Лукин Андрей

Иванович (вместо выбывшего);

Иванович (вместо выбывшего); от Алматы – Асанова Жанна Бейсентаевна;

от Шымкента – Бекназаров Нурлан Кудиярович.

В соответствии с поправками в Конституцию, которые приняли на июньском референдуме 2022 года, президент назначает 10 сенаторов, из них пять – по предложению Ассамблеи народа Казахстана. В результате регистрации назначенными сенаторами стали:

Асанов Жакип Кажманович;

Ашимбаев Маулен Сагатханулы;

Жусип Нурторе Байтелесович;

Калтаева Ляззат Молдабековна;

Шакиров Аскар Оразалиевич;

Больгерт Евгений Андреевич;

Кузиев Закиржан Пирмухамедович;

Ниязова Нурия Исмагиловна;

Сатвалдиев Алишер Гапиржанович;

Шиповских Геннадий Геннадьевич.

По закону полномочия депутатов парламента начинаются с момента регистрации Центризбиркомом. Его председатель Нурлан Абдиров вручил новоназначенным сенаторам удостоверения и нагрудные знаки.