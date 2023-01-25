Новоизбранные и назначенные сенаторы официально получили полномочия в Казахстане
От регионов в палату избрали 21 депутата, ещё десятерых назначил президент, передает Informburo.kz.
Депутат от Костанайской области Гауез нурмухамбетов / Фото из архива "НГ"
25 января Центризбирком Казахстана зарегистрировал избранных и назначенных президентом депутатов сената, сообщает пресс-служба комиссии.
По результатам выборов 14 января депутатами верхней палаты законодательного органа официально стали:
- от Абайской области – Тастекеев Кайрат Кулбаевич;
- от Акмолинской области – Жунусов Талгат Турлыбекович;
- от Актюбинской области – Нугманов Амангельды Шайхуллович;
- от Алматинской области – Жоргенбаев Жанболат Акебаевич;
- от Атырауской области – Наутиев Алибек Ибатуллиевич;
- от ВКО – Буктугутов Шакарым Сабырович;
- от Жамбылской области – Арубаев Сакен Каланович;
- от Жетысуской области – Толамисов Амангельды Габдылкаримович;
- от ЗКО – Утегулов Арман Каримович;
- от Карагандинской области – Утешов Серик Балгатаевич;
- от Костанайской области – Нурмухамбетов Гауез Торсанович;
- от Кызылординской области – Рустемов Руслан;
- от Мангистауской области – Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы;
- от Павлодарской области – Айткенов Ернур Нурмуханович;
- от СКО – Каримова Гульмира Раинбековна;
- от Туркестанской области – Кадырбек Мурат Болатулы;
- от Улытауской области – Медебаев Советбек Турсынович;
- от Астаны – Жексенбай Бибигүл Нургаликызы, Лукин Андрей
Иванович (вместо выбывшего);
- от Алматы – Асанова Жанна Бейсентаевна;
- от Шымкента – Бекназаров Нурлан Кудиярович.
В соответствии с поправками в Конституцию, которые приняли на июньском референдуме 2022 года, президент назначает 10 сенаторов, из них пять – по предложению Ассамблеи народа Казахстана. В результате регистрации назначенными сенаторами стали:
- Асанов Жакип Кажманович;
- Ашимбаев Маулен Сагатханулы;
- Жусип Нурторе Байтелесович;
- Калтаева Ляззат Молдабековна;
- Шакиров Аскар Оразалиевич;
- Больгерт Евгений Андреевич;
- Кузиев Закиржан Пирмухамедович;
- Ниязова Нурия Исмагиловна;
- Сатвалдиев Алишер Гапиржанович;
- Шиповских Геннадий Геннадьевич.
По закону полномочия депутатов парламента начинаются с момента регистрации Центризбиркомом. Его председатель Нурлан Абдиров вручил новоназначенным сенаторам удостоверения и нагрудные знаки.
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