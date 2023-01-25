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Новоизбранные и назначенные сенаторы официально получили полномочия в Казахстане

25 января 2023, 17:30 |  Государство

От регионов в палату избрали 21 депутата, ещё десятерых назначил президент, передает Informburo.kz.

 

Депутат от Костанайской области Гауез нурмухамбетов / Фото из архива "НГ"

25 января Центризбирком Казахстана зарегистрировал избранных и назначенных президентом депутатов сената, сообщает пресс-служба комиссии.

По результатам выборов 14 января депутатами верхней палаты законодательного органа официально стали:

  • от Абайской области – Тастекеев Кайрат Кулбаевич;
  • от Акмолинской области – Жунусов Талгат Турлыбекович;
  • от Актюбинской области – Нугманов Амангельды Шайхуллович;
  • от Алматинской области – Жоргенбаев Жанболат Акебаевич;
  • от Атырауской области – Наутиев Алибек Ибатуллиевич;
  • от ВКО – Буктугутов Шакарым Сабырович;
  • от Жамбылской области – Арубаев Сакен Каланович;
  • от Жетысуской области – Толамисов Амангельды Габдылкаримович;
  • от ЗКО – Утегулов Арман Каримович;
  • от Карагандинской области – Утешов Серик Балгатаевич;
  • от Костанайской области – Нурмухамбетов Гауез Торсанович;
  • от Кызылординской области – Рустемов Руслан;
  • от Мангистауской области – Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы;
  • от Павлодарской области – Айткенов Ернур Нурмуханович;
  • от СКО – Каримова Гульмира Раинбековна;
  • от Туркестанской области – Кадырбек Мурат Болатулы;
  • от Улытауской области – Медебаев Советбек Турсынович;
  • от Астаны – Жексенбай Бибигүл Нургаликызы, Лукин Андрей
    Иванович (вместо выбывшего);
  • от Алматы – Асанова Жанна Бейсентаевна;
  • от Шымкента – Бекназаров Нурлан Кудиярович.

В соответствии с поправками в Конституцию, которые приняли на июньском референдуме 2022 года, президент назначает 10 сенаторов, из них пять – по предложению Ассамблеи народа Казахстана. В результате регистрации назначенными сенаторами стали:

  • Асанов Жакип Кажманович;
  • Ашимбаев Маулен Сагатханулы;
  • Жусип Нурторе Байтелесович;
  • Калтаева Ляззат Молдабековна;
  • Шакиров Аскар Оразалиевич;
  • Больгерт Евгений Андреевич;
  • Кузиев Закиржан Пирмухамедович;
  • Ниязова Нурия Исмагиловна;
  • Сатвалдиев Алишер Гапиржанович;
  • Шиповских Геннадий Геннадьевич.

По закону полномочия депутатов парламента начинаются с момента регистрации Центризбиркомом. Его председатель Нурлан Абдиров вручил новоназначенным сенаторам удостоверения и нагрудные знаки.