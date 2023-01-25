По прогнозам синоптиков, в четверг, 26 января, на севере и востоке области ожидается небольшой снег, низовая метель, на юге - туман. В пятницу и субботу, 27-28 января, на севере и западе области прогнозируются небольшой снег и низовая метель.

Фото Сауле КУАНБЕК



В Костанае в ближайшие три дня будет переменная облачность без осадков.

- В четверг ночью по области будет 13-18, на юге 25 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидается умеренный мороз -8...-13°С. В пятницу и субботу показания термометров будут одинаковыми: по ночам -12...-17°С, на юге -20°С. В дневное время ожидаем -16...-18°С, на юге -13°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -2...-4°С, днём -8...-10°С. В пятницу и субботу: ночью -12...-14°С, днём -5...-7°С.

В ближайшие три дня ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на востоке области.