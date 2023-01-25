В январе 2023 года костанайцы столкнулись с проблемой - во всех пунктах ЕРЦ перестали брать плату за газ. Причем больше всех в этой ситуации страдают самые прилежные плательщики - пенсионеры.

- Я звонила в горгаз, там гворят, что возникли проблемы с компьютерной программой, - сообщила "НГ" жительница Костаная Татьяна СТЕПАНЮК. - Отправляют оплачивать в офисы "КазТрансГаз Аймак" на ул. Карбышева или на ул. Алтынсарина. Или же оплатить через приложение на телефоне. Но приложение тоже не поддерживает функцию оплаты: изменения за январь не внесены. Как быть людям? Тем более, что в ЕРЦ оплачивают люди пожилые, которые не пользуются современными гаджетами. Для многих из них даже добраться второй раз в пункт ЕРЦ - уже проблема. Почему монополисты, предоставляющие коммунальные услуги, умеют только собирать деньги, никак не заботясь о вервисе и удобстве для горожан? И, когда, в конце концов, заработает эта злополучная программа оплаты за газ?

Как пояснили "НГ" в колл-центре филиала АО "КазТрансГаз Аймак" (тел.: 28-03-17, 28-03-14), ответ на вопрос о том, когда будут решены проблемы с программой, пока неизвестен. Желающим оплатить потребленный газ действительно придется ехать в офисы по адресам: ул. Карбышева, 10 и ул. Алтынсарина, 130.

Можно платить и онлайн. Для этого в мобильном приложении банка нужно зайти в раздел "Платежи", набрать там в поисковой строке КазТрансГаз Аймак Костанай и выбрать этот вариант из предложенных (там будут перечислены офисы всех областных центров, будьте внимательны). В появившемся окне необходимо ввести номер вашего лицевого счета, он указан на бумажных квитанциях, которые потребители находят в своих почтовых ящиках.

Как только вы введете номер лицевого счета и нажмете на кнопку «проверить», появится информация с фамилией абонента, адресом и суммой, которую следует внести в счет оплаты. Далее - как обычно.

Фото Ксении РЕБИК