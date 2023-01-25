Полиция задержала трех студенток одного из колледжей областного центра с поличным. Девушки прятали синтетические наркотики в подъездах жилых домов, в том числе в почтовых ящиках, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

При проведении обыска у студенток изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. А позже при обыске съемной квартиры полицейские обнаружили и изъяли 192 г. синтетического наркотика - мефедрон, что является особо крупным размером. Подозреваемые водворены ИВС.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий также задержан 23-летний подозреваемый, который занимался подобной преступной деятельностью. При обыске у него изъяты наркотическое психотропное вещество а-PVP весом 20,08 г. Задержанный арестован, - рассказал заместитель начальника ДП Дюсембай БАЙБУСУНОВ.

По этим фактам начаты досудебные расследования по статье 297 ч. 3 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

По данным полиции, с начала года костанайскими полицейскими изъято более 1 кг синтетических наркотиков.