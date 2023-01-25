Сдвиг стрелок ближе к полуночи означает рост угрозы глобальной катастрофы, передает Informburo.kz.

Фото со страницы Bulletin of the Atomic Scientists в Facebook

Стрелки символических часов судного дня впервые за три года сдвинули на 10 секунд ближе к полуночи. Теперь они показывают 90 секунд до ядерной полуночи, говорится на сайте автора проекта "часов судного дня" – американского журнала "Бюллетень учёных-атомщиков".

Сдвиг стрелок ближе к полуночи означает рост угрозы глобальной катастрофы. С 2020 года стрелки часов не переводили.

В объяснении учёных говорится, что перевод стрелок состоялся "во многом, но не исключительно, из-за вторжения России в Украину и повышенного риска ядерной эскалации".

"На новое время часов также повлияли продолжающиеся угрозы, связанные с климатическим кризисом и нарушением глобальных норм и институтов, необходимых для снижения рисков, связанных с развитием технологий и биологическими угрозами, такими как Covid-19", – говорится в сообщении.

Решение о переводе стрелок принимает совет по науке и безопасности учёных-атомщиков в консультации с советом спонсоров бюллетеня, в который входят 10 лауреатов Нобелевской премии.

Впервые часы были запущены в 1947 году, тогда стрелки показывали 23.53. Положение стрелок пересматривается ежегодно. В 1949 году их сдвинули сразу на 4 минуты ближе к полуночи после испытания ядерного оружия Советским Союзом.

Время, оставшееся до полуночи, указывает на напряжённость международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма.