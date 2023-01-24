Встреча прошла сегодня, 24 января, с участием руководителя антикоррупционной службы Костанайской области, заместителя акима региона, руководителей нескольких департаментов и чиновников из акимата областного центра. Предприниматели говорили про землю, коммуникации, взаимодействие с госорганами.

Эти сферы плюс госзакупки и сельхозсубсидирование, по оценке НПП, являются хронически проблемными для бизнеса. И как раз там, где эксперты палаты фиксируют обилие административных барьеров для предпринимателей, антикор усматривает коррупционные риски.

Предприниматель Галина ДАВЫДОВА работает в сфере туристического бизнеса в Мендыкаринском районе. На аукционе, который провел отдел земельных отношений акимата, получила участок в собственность. Для дальнейшего развития дела взяла грант в размере 5 млн тенге, появились обязательства его освоить. Однако от земельного отдела пришло уведомление: прокуратура провела проверку и выявила в процедуре наделения земельными ресурсами нарушения.

- Не были определены для нашего участка водоохранные зоны и полосы, - пояснила Давыдова, - и на этом основании от нас потребовали вернуть участок. Не привести все в соответствие с законом, а только этот вариант - вернуть землю. Мы судимся почти полгода. Параллельно был подготовлен проект водоохранной зоны. Тобол-Торгайская бассейновая инспекция его согласовала. Мы еще подали заявление на изменение права собственности на право аренды, земельная комиссия вынесла положительное решение. Вроде все вопросы прояснены, но со стороны прокуратуры идет давление... Я так понимаю, у них задача - забрать все-таки этот участок. Развивать внутренний туризм и без того трудно, а еще и такие сложности.

Заместитель директора региональной палаты Ренат ДАВЛЕТПАЕВ пояснил, что буквально сегодня посредством ВКС будет обсуждать ситуацию с прокуратурой района, чтобы понять, как на данном этапе помочь Давыдовой.

Предприниматель из Костаная Гульжан АСИЛБЕКОВА пожаловалась на то, что акимат города не продлевает срок аренды земельного участка на Узкой колее, где она строит склад и офис. Заместитель акима Костаная Руслан КАТПАЕВ пояснил, что участок был выдан в 2006 году, сроки продлевались уже семь раз, последний - в октябре 2021 года, но строительство так и не завершено. На административное заслушивание, как положено по процедуре, от фирмы никто не пришел.

Предприниматель сослалась последовательно на то, что в районе застройки не было возможности наладить в одиночку электроснабжение, искали партнеров, потом была пандемия, присоединилась семейная проблема.

- Я гарантирую, что до 1 августа достроим все. Был суд и были поначалу заявлены намерения о медиации, а потом акимат отказался. Но ведь все-таки на 70% строительство выполнено, дайте возможность достроить, это же целесообразнее, - попросила Асилбекова.

Ей пообещали еще раз рассмотреть возможность компромисса.

Заместитель директора ТОО «BEEF EXPORT GROUP» (мясокомбинат) Николай РОЖКО вновь поднял проблему невозможности получить от монополиста техусловия на подключение к газу.

- Нам ведь даже не нужны дополнительные мощности, - отметил он, - наша компания столкнулась с проблемой невыдачи техусловий, необходимых при постановке на учет газового оборудования. Нам в 2019 году были выданы техусловия на 490 кубов, сегодня мы расходуем 250 кубометров. И нам нужно просто легализовать оборудование на 130 кубов, то есть в пределах имеющейся мощности. Но от филиала АО «КазТрансГаз Аймак» мы уже дважды получали отказ. По своим каким-то их критериям. То есть отвечают: вы должны получить техусловия, но мы вам их не выдадим. На каком основании? И что нам делать?

На предыдущем заседании представитель газовиков говорил о единственном основании - действует мораторий на выдачу техусловий вообще. Сегодня на встрече никого из АО не было.

- Противодействие коррупции не ограничивается выявлением преступлений. Гавная задача - выявить коррупционный риск и устранить условия для него. И сегодня при содействии местных исполнительных органов мы приступили к комплексному анализу нескольких бизнес-сфер, - отметил руководитель антикоррупционной службы по Костанайской области Бауыржан УЗЫНЖАС. - Одновременно усилим работу по выявлению и пресечению коррупционных фактов - когда умышленно создаются препятствия добросовестному бизнесу, начинаются вымогательство, поборы. Итогом станут предложения по изменению административных процессов и правовых норм, влияющих на эффективность и развитие бизнеса.

- В прошлом году мы при содействии антикора провели анализ коррупционных рисков в деятельности КТЖ и ТОО «КазТемирТранс», - сказал директор палаты предпринимателей Данияр КУЗЕНБАЕВ. - Просим продолжить эту практику и включать наших экспертов в рабочие группы при проведении анализа коррупционных рисков в сферах, которые затрагивают интересы бизнеса.

По словам заместителя акима области Армана АБЕНОВА, 20 января в областной акимат из антикоррупционной службы поступило письмо о согласовании совместного приказа для проведения внешнего анализа коррупционных рисков в сфере земельных отношений. Эта встреча - первый этап работы. Сегодня палата, антикор и региональный совет по защите прав предпринимателей подписали меморандум о сотрудничестве.

Фото Галины КАТКОВОЙ