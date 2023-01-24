Сегодня в Мельбурне на первом из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема» - Открытом чемпионате Австралии начались четвертьфинальные поединки.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина первой из отечественных теннисисток вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии / Фото championat.com

Программу девятого дня открыл матч между первой ракеткой Казахстана, чемпионкой «Уимблдона» 2022 года 23-летней Еленой Рыбакиной, занимающей 25-е место в мире, и 17-й ракеткой мира, победительницей «Ролан Гаррос» 2017 года 25-летней Еленой Остапенко из Латвии.

Остапенко на пути к четвертьфиналу обыграла Даяну Ястремскую (101-я ракетка мира) из Украины, Анны Бондарь (81) из Венгрии, еще одну украинскую теннисистку Катерину Байндль (95) и 7-ю ракетку мира Кори Гауфф из США.

Рыбакина в первых четырех кругах одержала победы над Элизабеттой Коччаретто (67-е место рейтинга WTA) из Италии (7:5, 6:3), Каей Юван (104) из Словении, Даниэль Коллинз из США (11) и первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши.

Ранее теннисистки встречались дважды: в 2019 году на турнире в Линце (Австрия) и в 2021 году в Истбурне (Великобритания), и оба раза победу праздновала Остапенко, не уступившая казахстанке ни одного сета.

Матч на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» начался с брейка Рыбакиной, а при счете 3:1 и 40:30 в пятом гейме в пользу казахстанской теннисистки был остановлен из-за дождя. Пока закрывалась крыша на корте и сушился сам корт, теннисисток отправили в раздевалку. Перерыв продлился достаточно долго - более получаса, поэтому перед продолжением матча состоялась полноценная разминка спортсменок. Продолжение же матча включило в себя два брек-пойнта, второй из коротрых Остапенко отыграть не смогла, и счет стал 4:1 в пользу казахстанки.

До двух брек-пойнтов дошло дело и на подаче Рыбакиной, которая их отыграла и повела - 5:1. Следующие свои подачи теннисистки выиграли, а победу в первом сете праздновала первая ракетка Казахстана.

Второй сет начался с двух побед Остапенко - на своей подаче и подаче соперницы. Но Рыбакина быстро ответила брейком, а затем на своей подаче, отыграв четыре брейк-пойнта, сравняла счет - 2:2. Пятый гейм казахстанская теннисистка начала, уступив на первой подаче, но довела его до победы. После этого Елена Рыбакина выиграла подряд и четвертый гейм - 4:2.

Следующие геймы теннисистки выиграли на своих подачах, и счет во втором сете таким образом стал 6:4 в пользу 23-летней Рыбакиной, впервые в истории казахстанского тенниса вышедшей в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В ходе матча, продолжавшегося 1 час и 21 минуту, казахстанка выполнила 10 эйсов, три их которых - в заключительном гейме.

В полуфинале Australian Open Рыбакина сыграет с Викторией Азаренко из Беларуси (24-е место рейтинга WTA), победившей в четвертьфинале третью ракетка мира Джессику Пегулу из США (6:4, 6:1).