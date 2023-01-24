Порядок подачи заявок на льготное автокредитование могут изменить в Казахстане. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Сумма выдаваемого кредита должна быть до 10 миллионов тенге, стоимость автомашины не должна превышать 15 миллионов тенге. Это для того, чтобы населению были доступные автомобили, чтобы дорогих автомобилей в этой программе не было. Мы говорим о том, что программу постараемся начать до конца месяца", - сказал Карабаев в кулуарах правительства.

По словам главы МИИР, на этой неделе Фонд развития промышленности проведет брифинг, где будет озвучена точная дата возобновления программы.

"Здесь вопрос в целом о пересмотре механизма программы стоит. Если до этого сначала обращались в адрес автосалонов, потом шли в банк, Фонд развития промышленности предлагает другой механизм: чтобы сначала в Фонд развития промышленности обратились, там будет электронная очередь, а потом в автосалон. Чтобы автосалоны в определенные оговоренные с ними сроки могли предоставить автомобиль", - пояснил министр.

Говоря о долгом ожидании новых автомобилей, Карабаев отметил, что такая ситуация не только в Казахстане.

"Это в любой стране, даже в самой Южной Корее, где KIA производится. Там тоже отдельные марки населению приходится ждать 2-2,5 года", - сказал он.