3 марта вступит в силу Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК», позволяющий казахстанцам, имеющим долги, объявить себя банкротом. Он предусматривает три процедуры: внесудебное и судебное банкротство, а также восстановление платежеспособности. О различиях между ними, а также об их последствиях «НГ» спросила реабилитационного и банкротного управляющего, члена саморегулируемой организации «Жетысу» Армана ТУЛЕГЕНОВА.

Арман Тулегенов: «За банкротством идут последствия. Это важно понимать!» / Фото Сауле КУАНБЕК

- Начнем с внесудебной процедуры...

Отмечу, что эту и две другие процедуры гражданин инициирует только сам. Внесудебную возможно применить, если у должника имеется просрочка по займу в течение последних 12 последовательных месяцев. При этом речь идет о долге только перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами с учетом всех обязательств. Общая сумма долга не должна превышать 1 600 МРП. Этот показатель плавающий, в 2023 году он составляет 5 520 000 тенге.

Кстати, в законе отметили, что получатель адресной социальной помощи может не дожидаться просрочки. Даже одного месяца просрочки достаточно, чтобы подать заявление о признании его банкротом.

У должника не должно быть имущества - как на праве собственности, так и совместно нажитого. Мой совет - лучше не скрывать имущество. Это условие касается всех трех процедур. Из практики скажу, уполномоченный орган - территориальные подразделения Комитета госдоходов - проверяет все совершенные сделки, как правило, за три года до подачи заявления. Поэтому гражданин должен быть готов показать все имущество. Закон и направлен на добросовестность, честность и открытость граждан.

- Если сделку совершили до подачи заявления о банкротстве и это не указали?

- Тогда это будет основанием для отказа признания его банкротом. В любом случае, если у тебя есть имущество, то лучше это показать. Разные же бывают случаи - например, должник оформил на родственника дарственную на имущество, а после признания его банкротом переписывает на свое имя. Все сделки за три последних года проверяются. Поэтому лучше все отразить. В последующем подача заявления на банкротство, конечно, допустима, не ранее, чем через три месяца, но потом такого гражданина, как правило, тщательно проверяют.

- Какие еще документы нужно приложить к заявлению?

- Предварительно гражданин должен обратиться к кредиторам и урегулировать свою просроченную задолженность. Он может написать заявление или письмо, форма произвольная. Нужно указать номер договора, сумму ежемесячного платежа, а также причины невозможности оплаты и иные обстоятельства. Возможно, банк пойдет на уступки, тогда будет заключено дополнительное соглашение.

- В этом случае возможность для банкротства исключается?

- Все зависит от ситуации.Банк может и не пойти на соглашение.

- Таким образом, к заявлению прилагается отказ кредитора на изменения в условия договора, либо отказ самого должника от предлагаемых ему мер урегулирования?

- Да, верно.

- Как проходит судебная процедура банкротства?

- Ее возможно применить по долгам свыше 1 600 МРП и по остальным видам долгов. Здесь, как в процедуре банкротства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, будет проводиться опись и оценка имущественной массы, в последующем - ее реализация на торгах или методом прямой продажи. Вырученные средства идут на счет кредиторов.

Для начала гражданин подает заявление в судебный орган по месту жительства. Прилагает все те же документы, при этом в перечне имущественной массы указывает все движимое и недвижимое имущества, вплоть до ветеринарного паспорта на всех животных, которыми он владеет. Как правило, имущество должника подлежит реализации. Но! Единственное и необеспеченное залогом жилье не подлежит реализации.

Обязательная мера - в прилагаемом списке кредиторов должник указывает все обязательства по алиментам и возникшие из решений суда по возмещению вреда причиненного здоровью, если таковые имеются. Кстати, эти обязательства не прекращаются даже после признания физлица банкротом. То есть, будут погашены требования перед банками, МФО, коллекторами, а эти как были, так и останутся (в департаменте государственных доходов по Костанайской области уточнили, что не списываются и все обязательства перед бюджетом, то есть налоги - «НГ»).

В течение 10 дней после подачи заявления суд выносит определение о принятии дела в производство, либо отказе в случае несоответствия предоставленной информации или других нарушений. При принятии дела в производство в течение двух рабочих дней суд направляет уведомление в уполномоченный орган, где назначается финансовый управляющий. С этого момента финуправляющий начинает работать по данному физическому лицу.

- В чем заключается работа финуправляющего?

- В нашем распоряжении 2 месяца. За это время мы проводим анализ платежеспособности и хозяйственно-финансовой деятельности. Запрашиваем информацию о совершенных сделках, зарегистрированном имуществе во всех регистрирующих органах за последние 3 года. Проводим инвентаризацию всего имущества, а также его оценку. По результатам анализа финуправляющий делает заключение - имеется ли основание для признания физического лица банкротом с последующим возбуждением процедуры банкротства, либо есть основание о проведении процедуры восстановления платежеспособности. Эти выводы направляет в суд.

Отмечу, что суд не ограничивается только заключением, но опирается на него. Судья может также запросить у физического лица иные сведения. После чего выносит решение о банкротстве или восстановлении платежеспособности.

- Как долго идет процедура банкротства?

- Не более 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о применении процедуры судебного банкротства и может быть продлён ещё на 6 месяцев.

- Третья процедура - восстановление платежеспособности. Кажется, с наименьшими рисками для граждан проходит?

- Она граничит с судебной процедурой банкротства. Может быть применена как вариант в рамках судебного производства о банкротстве, так и самостоятельно. То есть физическое лицо инициирует процедуру, для этого можно обратиться с заявлением и приложить список документов, который мы обозначили, рассматривая судебную процедуру банкротства.

Но нужно понимать, банкротство - это крайняя мера, которая возможна при отсутствии постоянных источников доходов. Восстановление же платежеспособности исключает статус банкрота. Эта процедура предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов в течение 5 лет (это максимальный срок. Совместно с финансовым управляющим разрабатывается индивидуальный план восстановления.

- Инфляционные скачки отражаются на сумме ежемесячного платежа?

- Нет, в законе этого нет. Условно - если 100 000 тенге в этом году, то через 5 лет будет та же фиксированная сумма платежа.

- Во всех процедурах, кроме внесудебной, ключевую роль играет финансовый управляющий. Кто исполняет его функции?

- Банкротные управляющие, профессиональные бухгалтеры, юридические консультанты, аудиторы.

- Кто оплачивает их работу?

- За счет средств должника. Однако оплату финуправляющий, как правило, взыщет только после реализации имущества. При этом для проведения анализа нам часто приходится выезжать по области, например, для описи имущества, мы также несем различные канцелярские расходы. В этой работе есть определенный риск, и он лежит на финансовом управляющем.

Честно сказать, практики применения по новому закону еще нет, по нему много вопросов. Например, нам еще до конца не ясно, каким образом будет проходить обработка информации и ее проверка... Закон приняли, чтобы показать социальную направленность правительства. Но наше общество не совсем готово, потому как за банкротством идут последствия. Это важно понимать!

Ладно, если гражданин предпенсионного или пенсионного возрастов, а если на эту процедуру решится молодой человек, который раньше безответственно взял большой кредит, не смог оплатить, сегодня объявил себя банкротом, ему списали долги, а что потом...

- А что потом? Что ожидает потенциального банкрота впоследствии?

- В ближайшие 5 лет не сможет оформить займ и микрокредит. Ему нужно быть готовым к тому, что в течение 3 лет после банкротства в уполномоченном органе проводят мониторинг его финансового состояния. С момента назначения в суде определения и до завершения процедуры банкротства у заявителя есть ограничение на выезд, за исключением болезни или необходимости сопровождения.

Из практики скажу, что в банках смотрят - была ли у клиента история с банкротством. Да, по закону он сможет оформить займ после 5 лет, но на деле в банке задумываются - а стоит ли этому человеку выдать кредит или может ли он выступить гарантом. Поэтому сам заемщик должен понимать, как это отразится на его жизненной ситуации в последующем.

Что нужно знать заявителю

Заявление о банкротстве должник может направить через мобильное приложение «Е-salyg Azamat», веб-портал E-gov и ИС ЦОН.

С момента применения внесудебного и судебного банкротства:

- сроки долговых обязательств считаются истекшими;

- запрет кредиторам требовать от должника исполнения обязательств;

- прекращение начисления неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения;

- приостанавливается исполнение решения судов о взыскании долга;

- запрет должнику совершать сделки по получению займов, выдачи гарантий и поручительств.

Вопросы о мерах урегулирования можно адресовать в контакт-центр АФФР по номеру 1459.