За доставку тонны конфет бизнесмен из Караганды заплатил 1 млн тенге. Сроки исполнения договора уже прошли, но товар так и не был доставлен. Тогда предприниматель обратился к костанайским полицейским.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что предприниматель пострадал от рук мошенника, который разместил фейковое объявление о грузовых перевозках. Мошенник, воспользовавшись доверчивостью бизнесмена, товар с базы забрал, но до пункта назначения доставлять не стал.



- Сразу после обращения жителя Караганды мы начали проводить расследование. Смогли установить автомобиль, который забирал товар со склада, - пояснил заместитель начальника управления города Костаная Ербол КАКЕНОВ. - Выяснилось, что 22-летний житель Костаная забрал товар и решил перепродать его третьему лицу. В отношении него начато досудебное расследование по статье 190 часть 2 «Мошенничество»,



Полицейские вернули предпринимателю 800 кг конфет, 200 кг мошенник успел продать.