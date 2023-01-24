Преступники орудовали ночью. Аккумуляторы снимали с автомобилей, оставленных на стихийных стоянках возле жилых домов. В полицию с заявлениями обратились трое пострадавших автомобилистов.

- Неизвестные вскрывали автомобили грубым способом, в одном эпизоде подозреваемые разбивали боковое окно, в двух других взламывали капот, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.- Полицейские начали в усиленном режиме патрулировать улицы города в ночное время, где помимо патрульных полицейских в дежурстве были задействованы сотрудники местной полицейской службы.

Подозреваемых, подходивших под описание, полицейские нашли во время патрулирования города.

- В этот вечер они вновь собирались совершить преступление, но полицейские предотвратили их замысел, – отметил начальник управления полиции города Костаная Мейрам БАЗАРБАЕВ.

Оказалось, что подозреваемые, 32-летний, 36-летний и 34-летний мужчины, уже были судимы за подобные правонарушения. Начато досудебное расследование по статье 188 ч. 3 (кража).



Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Костанайской области