Матчи 21 и 22 туров тура регулярного чемпионата Казахстана по футзалу «Аят» проводил в столице Казахстана против МФК «Астана».

Лучший бомбардир чемпионата Ринат Турегазин (№19) пополнил свой счет и в матчах с «Астаной» / Фото kazfootball.kz

В первом круге команды в октябре встречались в Рудном, где хозяева площадки одержали две уверенные победы - 3:0 и 6:2. Перед своим вторым противостоянием команды разделяли 25 очков: рудничане располагались на второй строчке в турнирной таблице с 46 набранными очками, а столичный клуб занимал восьмое место.

Первый поединок завершился достаточно неожиданно. «Аят» много атаковал в первом тайме, но смог забить лишь перед перерывом. На 18-й минуте отличился выступающий за сборную Армении игрок бразильского происхождения Лукас Розенски, замкнувший передачу слева на дальнюю штангу бразильского легионера рудничан Леандриньо. В середине второго тайма нападающий «Астаны» Олжас Тайбасаров сравнял счет, который до конца матча так и не изменился - 1:1.

Вторую встречу лучше начала «Астана» - на 2-й минуте Евгений Кошкин перехватил мяч в середине поля и ударом слева переиграл бразильского голкипера гостей Леонардо Гомеса Лео Да Сильву. Вскоре столичный клуб был близок к тому, чтобы увеличить свое преимущество, но на этот раз рудничан выручил вратарь.

В середине тайма еще один бразильский легионер «Аята» Луан Марсело прямым ударом при розыгрыше штрафного на левом краю площадки сравнял счет. Еще через минуту открывшийся у левой штанги ворот столичного клуба 18-летний игрок гостей Иван Марахов после паса вратаря из центра поля головой перевел мяч в ближний угол и вывел рудненский клуб вперед.

В концовке тайма хозяева сумели исправить ситуацию и вновь выйти в лидеры. Сначала при розыгрыше углового удара Ерсултан Сагындыков поразил правый верхний угол ворот «Аята», сравняв счет, а затем Руслан Булатов реализовал пенальти и сделал счет 3:2 в пользу «Астаны».

Второй тайм начался с двух голов в исполнении игроков рудненского клуба. Данил Карпюк на 23-й минуте добил в сетку ворот «Астаны» мяч, отлетевший от перекладины после удара Азата Валиулина, который отличился и сам спустя три минуты.

На 27-й минуте столичный клуб хорошо разыграл угловой удар и Ахмед Борханов вновь сделал счет равным - 4:4. Этот гол стал последним в матче в исполнении хозяев, а рудничане еще дважды огорчили вратаря «Астаны» Рауана Атантаева. На 32-й минуте Ринат Турегазин пробил в направлении Карпюка, стоявшего перед воротами «Астаны», а тот пропустил мяч, который влетел в сетку ворот. Точку же в матче поставил Роша Батиста Леандриньо, пробивший справа в ближний угол ворот с границы штрафной зоны хозяев после передачи из центра площадки своего вратаря, - 6:4 в пользу «Аята». Концовку матча «Астана» провела, поменяв вратаря на пятого полевого игрока, но в эти заключительные пять минут гости отстояли свои ворота.

Из результатов остальных матчей туров стоит отметить поединки в Атырау, где местный «Атырау» вначале уступил «Кайрату» - 2:4, а затем вынудил алматинский клуб впервые в чемпионате потерять очки - 1:1. В актобинском дерби «Актобе» дважды минимально переиграл «Рахмет» - 1:0, 1:0. А матчи в Шымкенте между «Ордабасы» и «Жетысу» завершились со счетом 6:1 и 1:1.