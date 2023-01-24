Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров рассказал о статусе переговоров со странами Европы по введению безвизового режима между Шенгенской зоной и республикой, передает Kursiv.kz.

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По его словам, переговоры с европейскими странами о безвизовом режиме ведутся не первый год, при этом всех деталей переговорного процесса раскрывать нельзя, так как там имеются вопросы нацбезопасности ряда стран.

«По Шенгенской зоне переговоры идут. Нужно согласие стран Европейского союза. У нас есть безвизовый режим в одностороннем порядке для граждан из стран Шенгенской зоны при посещении Казахстана. Мы ведем переговоры, чтобы эта зона для нас тоже стала безвизовой», – сказал Смадияров, отвечая на вопрос корреспондента «Курсива».

Представитель внешнеполитического ведомства сообщил, что, помимо европейских стран, Казахстан ведет переговоры и с другими странами для того, чтобы расширить список стран, куда граждане смогут въехать без визы.

Айбек Смадияров сообщил, что в предоставлении безвизового режима казахстанцам заинтересованы страны Латинской Америки и арабские страны. Это связано с увеличившимся потоком туристов из Казахстана в эти страны.

«Руководство министерств иностранных дел стран Латинской Америки выразило просьбу рассмотреть эти вопросы. Есть интерес и у арабских стран», — добавил он.

Айбек Смадияров подчеркнул, что переговоры по расширению стран для введения безвиза – живой процесс, требующий тщательной проработки вопроса миграционной безопасности.

Он также заверил, что к концу года казахстанцев порадуют тем, что республика улучшит свою позицию в рейтинге привлекательности национальных паспортов.

В целом без виз или по упрощенной процедуре гражданин РК может посетить 76 стран. По данным на третий квартал 2022 года, Казахстан переместился с 69-го на 73-е место в индексе паспортов, а первое место заняла Япония.