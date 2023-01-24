Ремонтные работы по устранению порыва на трубе Д 76 мм пройдут сегодня, 24 января. В связи с этим один дом в областном центре на несколько часов останется без теплоснабжения.

По сообщению пресс-службе ГКП "КТЭК", без отопления останется жилой дом по адресу ул. Алтынсарина 1/1. Ремонтные работы в этом районе пройдут с 13.00 до 18.00.

ГКП "КТЭК" приносит извинения за временные неудобства.