В Казахстане 23 января 2023 года стартовала легализация иностранных автомобилей. На 18:00 предварительно одобрено более 2000 заявок, из них 100 человек получили соответствующие документы, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что "те граждане, у которых все в порядке с документами, получают государственные номерные знаки и успешно легализуют свои машины".

"Гражданам в ЦОНах помогают специалисты. Здесь можно получить консультацию, сверить документы по базам. Каждая заявка рассматривается отдельно. Автовладельцам, у которых возникли дополнительные вопросы, даются необходимые рекомендации", - говорится в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что Центры обслуживания населения работают до 22:00.

Подать заявку на легализацию можно:

через портал электронного правительства е-gov.kz;

через приложения банков второго уровня;

в ЦОНах.