В Костанае прошли поединки третьей очной двухматчевой серии регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между «Тоболом» и «Актобе».

Капитан «Тобола» Шаим Куанов против американского форварда «Актобе» Дариуса Уильямса / Фото nbf.kz

Всего в рамках регулярного чемпионата команды должны по регламенту провести четыре очные серии. В этом противостоянии после первых двух серий лидирует костанайский клуб - в первых матчах «Актобе» дважды уступил на своей площадке - 72:74 и 83:98, затем «Тобол» дважды выиграл и в Костанае - 85:76 и 88:69. Однако все четыре встречи прошли в очень упорной борьбе.

Перед этими матчами «Тобол», лидирующий в чемпионате по набранным очкам - 36 после 22 игр, занимал третью строчку в турнирной таблице по такому показателю, как процент побед - 60. А клуб из Актобе по-прежнему ведет борьбу за попадание в плей-офф чемпионата, занимая пятое место, набрав 27 очков после такого же количества проведенных игр и с процентом побед - 25.

Хотя «Тобол» и считался фаворитом в этом противостоянии, первый поединок начался в равной борьбе. Практически на каждое попадание костанайских баскетболистов актобинцы отвечали своими точными бросками. Максимум, что смог сделать «Тобол» в первой четверти, так это оторваться на пять очков к шестой минуте игры - 16:11. Однако до перерыва этот отрыв гости успешно ликвидировали - 19:19.

За две минуты второй четверти гости сумели уйти вперед на шесть очков - 19:25, но за четыре минуты до большого перерыва счет вновь стал равным - 31:31. После этого перехватившие инициативу хозяева стали постепенно уходить вперед, завершив первую половину встречи со счетом 39:34 в свою пользу.

После большого перерыва игрокам «Тобола» менее чем за четыре минуты удалось добиться уже десятиочкового преимущества, а концу третьей четверти добавить к нему еще пару очков - 64:52.

С начала заключительной десятиминутки отрыв «Тобола» стал постепенно таять, дважды за четверть снижаясь до трех очков, но хозяева дважды возвращали его на прежний уровень и в нервной концовке сумели одержать победу - 83:78 (19:19, 20:15, 25:18, 19:26).

Лучшим в составе «Тобола» в этом матче был ее капитан Шаим Куанов, который провел больше всех времени на площадке и стал самым результативным игроком, набрав 25 очков. А на счету Кирилла Горнаева в этом матче дабл-дабл в виде 11 набранных очков и 10 совершенных подборов.

Лучший бомбардир «Тобола» Антон Быков после возвращения на площадку вновь был самым результативным в команде / Фото nbf.kz

В первой четверти повторного матча команды девять раз меняли друг друга на посту лидера и трижды счет был равным, но игровой отрезон завершилась все же в пользу хозяев - 21:18.

Во второй четверти это трехочковое преимущество хозяев наблюдалось и после двух с половиной минут игры - 30:27, и после пяти с половиной минут - 37:34. А затем костанайские баскетболисты резко взвинтили темп, позволив сопернику набрать до перерыва всего одно очко и увеличив свой отрыв до 16 очков - 51:35.

Однако подопечные олимпийской чемпионки и лучшего тренера по итогам прошлого сезона Элен Шакировой не упустили руки и после перерыва за шесть минут свели до минимума свое отставание - 54:53. Правда, «Тобол» вовремя спохватился и перед заключительным игровым отрезом смог немного увеличить свой отрыв.

Всего лишь через две минуты четвертой четверти команды поменялись ролями, и уже в роли догоняющего был костанайский клуб - 66:68. Более того, за четыре минуты до окончания матча «Тобол» уступал уже пять очков - 71:76. Но первой победе «Актобе» над костанайцами так и не суждено было произойти. Подопечные Тимура Султанова очень собранно провели концовку матча и вырвали победу - 82:79 (21:18, 30:17, 13:22, 18:22).

Вернувшийся на площадку после двухматчевой дисквалификации Антон Быков набрал в этой игре 18 очков. На одно очко меньше у Даниила Посашкова. На счету Пава Ильина 13 очков, а отыгравший все 40 минут Шаим Куанов принес в копилку команды 11 очков.

До 3 марта в чемпионате Казахстана наступает перерыв, во время которого пройдет розыгрыш Кубка РК. Турнир состоится в Атырау на площадке действующего обладателя трофея БК «Барсы Атырау» и пройдет в два этапа - групповой и плей-офф.

А продолжит чемпионат «Тобол» 10 и 11 марта в Костанае матчами с «Барсами Атырау».