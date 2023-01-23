Чтобы не допустить подтоплений, из Костаная со 2-го по 21 января 2023 года вывезли 168 000 кубов снега. Об этом сегодня, 23 января, сообщил на на аппаратном совещании и. о. начальника городмкого УЧС Аслан МАХМУТОВ.

- На складах подрядчиков заготовлено 1 500 тонн мешкотары, 5 тонн бензина, 2,3 тонны дизельного топлива, - добавил он. - По многолетним показателям под риском подтопления оказываются район Колесные ряды, СО "Текстильщик", ЖМ "Кунай", а также возможно подтопление в ЖМ "Дружба", микрорайоне Костанай-2 с населением 1500 человек.

Махмутов рассказал о том, какая работа проделана в каждом микрорайоне, в основном все меры сводились к очистке логов и обводных каналов.

- В Кунае в связи со строительством нового микрорайона в зону риска подтопления попадают 13 домов, - отметил и.о. начальника УЧС. - По данному участку проведена очистка лога и водоочистных труб. В период паводка данный участок будет находится под контролем, ежедневно будет проводиться мониторинг этого района. Проблемными участками также являются микрорайон Береке и район Гагаринского путепровода. Акимат реализует ряд проектов по строительству системы водоотведения в микрорайонах Береке и Юбилейный.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ обратился к представителю ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" Марату АРСЕНУ с вопросом - успеют ли они подготовить ливненвки в Береке?

- В Береке в прошлом году должны были завершить проект по ливневой канализации, его перенесли на этот год, - возмутился аким. - Вы должны были зимой провести работы, чтобы весной было все готово. Заместитель мой голову положил, что все будет сделано. Он с руководителем отдела строительство головами будут отвечать за это. Вы планируете завершать?

- Да, планируем одну КНС сдать в конце февраля, - ответил Арсен. - Вторую КНС будем делать позже - в конце марта.

Жундубаев отметил, что вариант доделывать КНС летом, после паводка, акимат не устраивает.

- Вот смотрите - завтра, если будет жителей топить, это будете вы виноваты! - отреагировал аким. - Отдел строительства я предупредил, заместителя своего тоже. Надеюсь, вы свои обещания сдержите!

В Юбилейном, по данным отдела строительства, готовится бетонное основание под стены лотка. Жундубаев на доклад руководителя ответил кратко:

- Вы меня заверяли, что весной там воды не будет. Ну посмотрим!

Фото Георгия ГОВОРОВА