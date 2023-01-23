По прогнозам синоптиков, во вторник, 24 января, осадков не ожидается как в Костанае, так и на территории всей области. В среду, 25 января на севере и востоке пройдёт небольшой снег, возможная низовая метель. В Костанае - вновь без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- На территории области во вторник ночью будет 15-20, на юге до 25 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем ожидаем от 8-13 градусов, на юге 16 градусов ниже нуля. В областном центре во вторник ночью ожидается -16...-18°С, а днем -9...-11°С. В среду ночные температуры будут в пределах -22...-27°С, на юге -17°С. Днем прогнозируется температура от 10 до 15 градусов мороза. В Костанае в среду термометры покажут: ночью -15...-17°С, днём -10...-12°С,

Ветер во вторник юго-западный, в среду он будет менять направление на западное. Скорость ветра составит 9-14 м/с, но на севере и востоке возможны усиления до 15-20 м/с.