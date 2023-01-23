МИОР РК подготовило изменения в Правила работы "открытого диалога" на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

Фото: gov4c.kz

Ранее у казахстанцев была возможность задавать вопросы на интернет-платформе первым руководителям государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора, а также участвовать в интернет-конференциях и опросах.

Теперь предлагается использовать блог-платформу исключительно для вопросов первым руководителям субъектов квазигосударственного сектора, за исключением лиц со 100% участием государства.

К субъектам квазигосударственного сектора относятся государственные предприятия; товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО); акционерные общества (АО), в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании; дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с перечисленными выше организациями.

Таким образом, после принятия предлагаемых поправок казахстанцы не смогут адресовать вопросы, к примеру, министру труда и социальной защиты, министру здравоохранения, министру МВД, в Комитет госдоходов и другие ведомства.

Предусматривается, что письменный запрос, поступивший к обладателю информации, в компетенцию которого не входит предоставление запрашиваемой информации, в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления запроса, направляется соответствующему обладателю информации с одновременным уведомлением об этом пользователя информации, направившего запрос.

В случаях, когда запрашиваемая информация входит в компетенцию нескольких обладателей информации и при ответе на письменный запрос требуется получение информации от иных обладателей информации, срок рассмотрения может быть однократно продлен руководителем обладателя информации не более чем на 15 календарных дней, о чем пользователю информации сообщается в течение трех рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.

Как поясняют в МИОР, указанная поправка вводится в правила согласно статьи 1 закона "О доступе к информации", которая предусматривает понятие "блог-платформы первых руководителей субъектов квазигосударственного сектора, за исключением лиц со стопроцентным участием государства", а именно, объект информатизации, обеспечивающий возможность направления гражданами запросов и получения ответов на них от первых руководителей субъектов квазигосударственного сектора.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 февраля.