С 13 по 20 января в ситуационный центр поступило 1 310 обращений, чаще всего жаловались на уличное освещение. Справку по жалобам горожан в службу iKomek изучал сегодня, 23 декабря, на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- По внутридворовому освещению число обращений увеличилось, - отметил он. - Постоянно поднимаю вопрос по микрорайону Юбилейный - из-за плохой освещенности дворов растет количество ДТП, чаще случаются преступления, что вызывает недовольство жителей. В 24-х дворах Юбилейного 106 недействующих опор. Зачем мы тратили деньги на их установку, если они не работают? В iKomek приняли 84 жалобы, на исполнении находятся 18 обращений. У меня есть справка отдела ЖКХ, где все улицы разбиты на три категории. Есть такая норма - не больше 7% негорения. У меня в справке написано, что в Костанае не горят 6,4% фонарей. На самом деле, может, здесь имеются в виду основные улицы города. Но вообще этот процент больше. Эти данные нужно перепроверять.

По данным акима города, на некоторых основных улицах не работают около 10% фонарей. К примеру, на ул. Каирбекова - 16 из 361 фонаря, на ул. Камшат Доненбаевой - 13 из 130-ти. На улицах второй категории - Амангельды, Урицкого, Шаяхметова, Мухамеджанова - не работают чуть больше 20% фонарей. На улицах третьей категории - больше 30% фонарей.

Марат Жундубаев потребовал восстановить светильники.

- Вы же не бесплатно работаете, а за деньги, - обратился к подрядчику аким. - Если у вас людей не хватает, нанимайте, создавайте новые бригады. Я вам сказал - когда у вас перепады температуры, начинает освещение выбивать. Вы мне называли причины этого, я с ними согласен. Там кабель неправильно установлен, там шкафы не срабатывают, пятое, десятое, скрутки не такие... Но температура меняется и город мерцает, начинается сбой. Я вам говорил - включается освещение, вы должны выезжать и смотреть, где работают светильники. Включается свет - ваша работа пошла.

Отдельно аким остановился на жалобах на вывоз снега. Больше всего - на работу ТОО "ДК Максат", меньше всего - на ТОО "АБЗ плюс".

- Я специально попросил, чтобы сделали фотографии юридических лиц, которые нарушают правила благоустройства, - сказал Жундубаев. - Вот ювелирный магазин "Алтын Орда", в центре, на пр. Абая, собрали аккуратную кучку снега и положили возле дороги. Хотя мы до этого там убирали. Я вчера объезжал город и дал поручение подрядчику - принципиально не убирать эту кучу снега. Есть у нас все основания, надо управлению полиции принять меры и привлечь к ответственности. Вывозить не будем, пусть это будет, как памятник. Это же 15 000 тенге, максимум, на то, чтобы вывезти снег. Я понимаю, когда дедушки и бабушки не могут вывезти и со двора вычищают. Но здесь же юрлица. И это не только их касается!

Среди нарушителей также значатся: оперативная полиграфия "Фирма" по пр. Назарбаева, ОСИ "Урицкого, 5", ТД "Шахерезада" по ул. Жамбыла, магазин "Мастер Цвета" и рекламное агентство "DIA" по ул. Карбышева.

- Просьба такая - только наказывать, все рычаги для этого есть, - дал поручение Жундубаев. - Иначе мы так город в порядок не приведем. И ведь эти же люди потом, наверное, первыми жалуются на невывезенный снег. Поэтому полиция пусть отрабатывает! Во-первых, на законных основаниях вы должны наказать. Во-вторых, заставить сегодня этот снег вывезти. Чтобы завтра этого снега не было! Или пусть наши подрядчики подгоняют технику, вывозят снег, счет за услуги выставляют предпринимателю! Как это сделать законно? Давайте, думайте.

Аким напомнил, что управлению полиции нужно продумать о внедрении уличных знаков, которые бы запрещали парковку техники в нечетные дни на центральных улицах в Костанае. Такое поручение он уже давал на предыдущих совещаниях.