Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении руководителя структурного подразделения Министерства обороны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По данным Антикора, временно исполняющий обязанности начальника Департамента информатизации оборонного ведомства подозревается в получении взятки в сумме 20 000 долларов от поставщика за беспрепятственное подписание акта приема-передачи с нарушением сроков поставки оборудования видео-конференц-связи.

"Подозреваемый задержан и с санкции следственного суда города Астаны заключен под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - говорится в сообщении.