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Жители 21 дома проведут сегодня день без отопления в Костанае

23 января 2023, 09:44 |  ЖКХ

В течение рабочего дня с 9.00 до 18.00 ГКП "КТЭК" планирует проводить ремонтные работы по устранению порывов и дефектов на теплосетях областного центра. В связи с этим в 21 доме временно будет отключено теплоснабжение.

- Дощанова № 145/7,
- Тауелсиздик №№ 161, 163, 165,
- Аль-Фараби №№ 134, 136, 138,
- Мкрн. 6 № 106,
- Мкрн. 7 №№ 8А, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б, 21, 25,
- Арыстанбекова № 6,
- Узкоколейная № 2/1.

ГКП "КТЭК" приносит извинения за временные неудобства.