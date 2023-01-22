В седьмой день проходящего в Мельбурне первого из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема» - Australian Open начались матчи четвертого круга.

Победительница «Уимблдона-2022» Елена Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал Australian Open / Фото ktf.kz

Теннисисты определяли участников четвертьфиналов Открытого чемпионата Австралии, а первыми на центральный корт вышли первая ракетка Казахстана Елена РЫБАКИНА, являющаяся 25-й ракеткой мира, и лидер мирового рейтинга с апреля 2022 года Ига СВЕНТЕК из Польши. В прошлом году эти теннисистки побеждали на турнирах «Большого шлема» - Рыбакина первенствовала в Лондоне (Англия) на «Уимблдоне», а Свентек - в Париже на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» и в Нью-Йорке на Открытом чемпионате США.

Посеянная в Мельбурне под 22-м номером Елена Рыбакина в первых трех кругах одержала победы над Элизабеттой Коччаретто (67-е место рейтинга WTA) из Италии (7:5, 6:3), Каей Юван (104-е место) из Словении (6:2, 6:1) и 11-й ракеткой мира Даниэль Коллинз из США (6:2, 5:7, 6:2). А первый номер посева Свентек выиграла у Юле Нимайер (69-е место) из Германии (6:4, 7:5), Марии-Камилы Осорио-Серрано (84-е место) из Колумбии (6:2, 6:3) и Кристины Бушкэ (100-е место) из Испании (6:0, 6:1).

Рыбакина и Свентек ранее встречались дважды. В 2021 году в четвертьфинале турнира в Остраве (Чехия) сильнее в двух сетах была Свентек. А в конце декабря 2022 года в финале Мировой теннисной лиги уверенную победу одержала Рыбакина - 6:3, 6:1.

Впервые вышедшая в четвертый круг Australian Open казахстанская теннисистка так высказалась о своей сопернице перед матчем:

- Конечно, Свентек очень сильна и физически, и психологически. Думаю, если буду играть в свой теннис, агрессивно, стабильно проведу матч от начала до конца, то у меня есть все шансы. Я постараюсь показать максимум. Ига - отличный игрок. Но в любом случае моя цель - побеждать топовых игроков, а также прибавлять в течение года. Думаю, что будет тяжелый матч. И надеюсь, он сложится в мою пользу.

Свентек также оценила силу своей соперницы по 1/8 финала:

- Рыбакина действительно сильный игрок. Когда мы играли на юниорских соревнованиях, я знала, что она движется в правильном направлении. Своей подачей она может многое. Мы недавно играли выставочный матч в Дубае, но из него трудно было что-то вынести. Два года назад мы играли в Чехии, но там слишком «медленное» покрытие, что с тактической точки зрения тоже сложно что-то извлечь из этого. Уверена, что мой тренер будет готов дать мне несколько советов.

В Мельбурне Рыбакина повела в первом сете с брейком - 2:0, однако Свентек в четвертом гейме сумела добиться обратного брейка - 2:2. Но казахстанка через два гейма вновь сделала брейк и повела - 4:3, после чего польская теннисистка уже не смогла исправить ситуацию, впервые проиграв сет на турнире.

Во втором сете Свентек повела в счете - 2:0. Но Рыбакина уверенно выиграла пятый и девятый геймы на подаче соперницы, после чего также уверенно довела матч до победы - 6:4, 6:4. Поединок продлился 1 час 29 минут.

Таким образом Елена Рыбакина стала первой четвертьфиналисткой Australian Open-2023 и первой казахстанкой, которой удалось выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. В поединке за выход в полуфинал она сыграет с 17-й ракеткой мира победительницей «Ролан Гарроса-2017» Еленой Остапенко из Латвии.