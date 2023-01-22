«Горняк» во второй двухматчевой серии наступившего года в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги принимал в Рудном на льду «Горняк Арены» столичный клуб «Снежные барсы».

Опасный момент у ворот «Снежных барсов» / Фото vk.com/gornyak_official

Рудничане после двух побед в предыдущем противостоянии с «Кулагером», набрав в 36 играх 37 очков, находились на седьмой строчке турнирной таблицы, которую замыкали гости из Астаны, в активе которых было всего 7 очков после 34 игр.

Накануне этих матчей «Горняк» подписал контракт с нападающим Анатолием Шишовым, воспитанником челябинской школы хоккея. Этот сезон форвард начинал на правах аренды в петропавловском «Кулагере» за который сыграл 25 игр, забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

«Горняк» по-хозяйски начал встречу с аутсайдером чемпионата и уже на 3-й минуте открыл счет. Оскар Юлбарисов подхватил у борта в своей штрафной зоне вброшенную в нее гостями шайбу, уверенно прошел с ней по центру аж за ворота «Снежных барсов», откуда сделал передачу на «пятачок». Ситуацией лучше всех воспользовался пополнивший в начале января команду Ян Хоменко, переигравший голкипера гостей Владислава Пестова и забросивший свою первую за «Горняк» шайбу.

Команды продолжили игру на больших скоростях, и за пять минут до перерыва Вячеслав Шарипов за воротами гостей остановил шайбу, сделал передачу назад Сергею Лазареву, а тот отправил ее открывшемуся слева от ворот Арслану Ямалову, удвоившему преимущество хозяев - 2:0.

В целом счет первого тайма соответствовал положению дел на льду - хозяева вдвое перебросали столичных хоккеистов, шесть бросков которых отразил молодой голкипер «Горняка» Илья Лигай.

Ян Хоменко открыл счет своим голам за «Горняк» / Фото vk.com/gornyak_official

Во втором периоде в составе гостей на лед вышел второй голкипер команды Максим Павленко. Но уже на первой минуте периода тот же Ямалов забросил третью шайбу в ворота «Снежных барсов». Нападающий «Горняка» получил шайбу на синей линии своей зоны после передач Валерия Садикова и Романа Коваленко, прошел с ней вперед, переиграв по ходу четырех игроков столичного клуба, и слева из района точки вбрасывания точно бросил в дальний верхний угол ворот, оформив свое 17-е взятие ворот в чемпионате, что является лучшим показателем среди игроков рудненского клуба.

Через семь минут нападающий рудничан Дмитрий Селютин во время попытки гостей организовать контратаку перехватил шайбу в центре площадки, вошел с ней слева в зону защиты соперника, сместился в центр и низом бросил под щитками голкипера. А еще через пять минут «Горняк», во второй раз в матче игравший в большинстве, провел хорошую атаку, Никита Харькин из центра сделал передачу налево Евгению Степанову, а тот нанес бросок по воротам. Голкипер гостей отбил шайбу, но расторопней всех перед воротами оказался Юлбарисов, с близкого расстояния добивший ее в ворота - 5:0.

В третьем игровом отрезке намного активнее были гости. Об этом можно даже судить по количеству нанесенных бросков по воротам. Если голкипер рудничан отразил 12 бросков за первые два периода, то столько же на его счету было и к 15-й минуте заключительного. А после броска на 56-й минуте 18-летнего нападающего «Снежных барсов» Романа Ермака гости сумели-таки забросить шайбу престижа.

И все же последнее слово было за рудничанами. За две минуты до финальной сирены Валерий Садиков завладел шайбой за своими воротами, сделал передачу на левый край в центральную зону Ивану Ширяеву, который выполнил диагональный пас на Максима Кунишникова, убежавшего в итоге один на один с голкипером и поставившего точку в матче - 6:1 (2:0, 3:0, 1:1).

Нападающий «Горняка» Дмитрий Селютин в борьбе за шайбу с тремя игроками «Снежных барсов» / Фото vk.com/gornyak_official

События в повторном поединке развивались совсем по другому сценарию. Забегая вперед, стоит отметить, что ни одна и шести шайб не была заброшена при игре в равных составах. И бросков было гораздо больше, чем в первом поединке - только в первом периоде команды нанесли их по 20.

И счет открыли на этот раз гости. В начале 6-й минуты Илья Лигай был наказан за бросок клюшки в направление шайбы. Хотя на самом деле клюшка голкипера застряла в дверном зазоре в заднем борту (что уже случалось на «Горняк Арене»), когда тот пытался остановить шайбу за своими воротами. Но как бы то ни было, а в ворота «Горняка» за это нарушение был назначен буллит, и штрафной бросок успешно реализовал нападающий гостей Герман Грачев.

В начале 17-й минуты гости вновь отличились. При этом «Снежные барсы» играли в меньшинстве, а автором второй заброшенной шайбы стал Кирилл Казаков, которому удалось убежать от увлекшихся атакой игроков рудненского клуба, выкатиться один на один с голкипером и переиграть его - 0:2.

На 18-й минуте впервые в меньшинстве остался «Горняк» после того, как за удар коленом был удален Вячеслав Шарипов. А чуть более чем через минуту Валерий Садиков и Данила Платонов организовали выход один на один с голкипером гостей Максима Кунишникова, убежавшего по центру от двух игроков столичного клуба и переигравшего Максима Павленко - 1:2.

Во втором периоде хозяева нанесли больше бросков по воротам соперника, но ни разу не смогли их поразить. А вот из девяти бросков гостей два достигли цели, и оба раза это произошло, когда «Горняк» играл в меньшинстве. После того, как за подножку был удален Иван Ширяев, на 29-й минуте отличился оформивший дубль Грачев. А на 39-й минуте, когда наказание за задержку клюшкой отбывал Иван Канашев, нападающий «Снежных барсов» Даниил Цыбин сделал счет разгромным - 1:4.

В третьем периоде место в воротах рудничан занял Никита Акулинин, которого гости лишь трижды смогли побеспокоить за всю двадцатиминутку. Рудничане же нанесли по воротам столичного клуба 18 бросков, но смогли лишь избежать разгрома. Никита Харькин, которому ассистировали Вячеслав Шарипов и Данила Платонов, на 55-й минуте реализовал численное большинство, установив окончательный счет - 2:4 (1:2, 0:2, 1:0).

На пресс-конференции главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ отметил хороший темп в обеих играх:

- В первом матче мы сумели реализовать свои моменты. А ко второй встрече некоторые игроки отнеслись халатно. Ненужными были удаления. Очень плохо сыграли в большинстве. В первую очередь мы проиграли сопернику в плане настроя на игру.

Теперь «Горняку» предстоят игры на выезде с западно-казахстанскими командами. Занимающий седьмую строчку турнирной таблицы рудненский клуб 25 и 26 января сыграет с идущим шестым «Актобе», а 29 и 30 января проведут матчи в Атырау с «Бейбарысом», который на сегодня занимает пятое место.